Outfit alla moda a prezzo contenuto? Con gli outlet online è possibile

Riuscire a vestirsi bene senza spendere troppo a volte sembra proprio un’impresa: i grandi marchi hanno prezzi elevati e la qualità dei vestiti low cost invece, a volte, lascia un po’ a desiderare. La soluzione esiste: gli outlet online.

Grazie a questi siti, potrai creare degli outfit di alta moda e approfittare di sconti vantaggiosi. Scopriamo di più sugli outlet online.

High fashion a basso prezzo negli outlet online

Da sempre gli outlet offrono la possibilità di acquistare prodotti e capi d’abbigliamento di grandi marchi a prezzi praticamente dimezzati, ma perché? In un certo senso, il produttore ha bisogno di liberarsi di quella merce, perché magari di qualche stagione precedente rimasta invenduta o se sono rimasti pezzi solo di determinate taglie ed è ormai tardi per pensare a un riassortimento.

Spesso erroneamente si pensa che negli outlet si possano acquistare solo capi “difettosi” o già utilizzati, ma in realtà l’abbigliamento offerto è nuovo e del tutto identico a quello che si trova nei negozi classici. E se prima dovevi recarti necessariamente in quello più vicino, oggi puoi acquistare i capi dei tuoi brand preferiti direttamente da casa, grazie alla nascita degli outlet online.

Qui puoi trovare numerosi marchi, come Liu Jo outlet, e su tutti i capi offerti sono applicati sconti fino al 70%! In pratica, approfittando di queste offerte, in alcuni casi, riuscirai a comporre outfit di alta moda spendendo meno che nei negozi considerati low cost.

In alcuni casi, puoi trovare anche dei pezzi unici ed edizioni speciali create appositamente per la messa in vendita all’outlet. Questo accade quando l’assortimento ricevuto non è sufficiente.

Altri trucchi per look di alta moda

Un outfit curato è indispensabile per avere un look di classe, ma l’abito non è tutto: bisogna prendere in considerazione ogni minimo dettaglio!

Innanzitutto, c’è da dire che non necessariamente devi indossare solo ed esclusivamente capi firmati per risultare alla moda: a volte basta un singolo pezzo di qualità, che risalta abbastanza su tutti gli altri; questo elemento può essere un paio di scarpe, così come un cappotto elegante o una camicia vistosa. In certi casi, infatti, less is more, ed è preferibile non arricchire troppo l’outfit.

Ricorda, inoltre, di scegliere sempre la taglia giusta: anche se negli outlet a volte si trovano capi solo di certe taglie, cerca sempre di prediligere abiti che abbiano un fitting perfetto su di te, così ti sentirai valorizzata e soprattutto sarai a tuo agio.

Detto questo, bisogna pensare anche agli accessori per completare il look. Un make up in linea con i vestiti, sia per i colori sia per ciò che comunicano, capelli in ordine e raccolti in un’acconciatura, un paio di occhiali da sole ed è subito alta moda, anche se magari quegli occhiali sono stati acquistati in un comune negozio low budget. Molto spesso è come ci poniamo che fa del nostro look un look expensive!

Per valorizzare certi capi, inoltre, puoi pensare di apportare modifiche in prima persona -o affidandoti a una sartoria- a determinati elementi. Se, per esempio, hai acquistato una camicetta fine ed elegante ma di cui i bottoni ti sembrano troppo anonimi o in materiali cheap, puoi farli sostituire e il capo, così come tutto l’outfit, cambierà aspetto all’improvviso.

Stesso discorso per qualsiasi piccolo dettaglio che non ti convince, e in men che non si dica avrai rivoluzionato il tuo look, trasformando ogni tuo outfit in un capolavoro di alta moda. Ricorda, infine, che il portamento è l’elemento più convincente in assoluto per un look ben riuscito!