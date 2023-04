Il profumo di Orticola firmato da Mediterranea

La nuova Acqua Profumata, un progetto Made in Italy in limited edition nonché omaggio di Mediterranea Cosmetics a Orticola, è l’appuntamento milanese dedicato agli amanti del verde. Proprio come una passeggiata tra i fiori, l’Acqua Profumata Il Profumo di Orticola racchiude tutte quelle suggestioni olfattive che si respirano passeggiando in un rigoglioso giardino in primavera. Note agrumate e verdi come la scorza di cedro e limone verde, la foglia del pomodoro e del basilico si fondono a note fiorite e fruttate di rosa, tiglio, magnolia e lillà, pesca e cassis in un armonioso accordo floreale e fruttato. Un profumo disponibile in formato spray da 150ml.

