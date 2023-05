Mango presenta al collezione estiva Heat the Town

Mango lancia Heat the Town, una campagna estiva, elegante, trendy e cosmopolita. L’estate è uno dei momenti più importanti di Mango, per questa stagione il marchio si è affidato a un cast di modelle tra cui Raquel Zimmermann, Lainey Hearn e Tindi Mar.

La campagna è stata realizzata a Buenos Aires dal talentuoso Angelo Pennetta. Il titolo del brano musicale del videoclip è Carmensita dell’artista Devendra Banhart, che stabilisce un perfetto equilibrio tra stile cosmopolita e mediterraneo.

I capi della collezione presentati in questa campagna sono caratterizzati da colori vivaci e stampe ispirate allo stile mediterraneo. Con il caldo arrivano anche scollature più pronunciate e schiene scoperte. Anche se siamo ancora in città, l’estate è arrivata e ci ispira a vestirci in modo più rilassato, a indossare sandali e borse di paglia.

La collezione, realizzata per essere indossata tutti i giorni, è composta da tute etniche con stampe floreali e colori fluo, outfit in crochet, giacche sartoriali o denim a gamba super larga. Anche i vestiti e i top hanno stampe floreali realizzate con colori fluo che si abbinano perfettamente ad accessori metallizzati e luminosi che danno un’impronta “noughties” a tutta la collezione.