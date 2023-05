EISENBERG: trattamenti per detossinare e rigenerare il viso

A chi non è mai capitato di ritrovarsi con un incarnato più spento e stanco del solito? Magari costellato da nuove imperfezioni (rossori, punti neri e brufoli) e segnato da borse e occhiaie? La ragione è da attribuire allo stress e, quindi, all’accumulo di tossine, causato spesso da uno stile di vita frenetico, da fattori biologici o ambientali che hanno un impatto negativo sulla nostra pelle con una sensazione di disagio cutaneo: perdita di luminosità, arrossamenti, irritazioni, prurito e sensazione di stiramento nelle pelli sensibili. In questi casi, la soluzione migliore è detossinare e rivitalizzare la pelle stanca e stressata con soluzioni skincare mirate a favorire un aspetto piu sano e luminoso. Ecco che EISENBERG mette a disposizione la sua expertise super high-tech per rigenerare e detossinare la pelle con soluzioni per il giorno e per la notte.

Si inizia lo skin detox con un esfoliante leggero e setoso come Exfoliant Lissant Express. Si tratta di un prodotto di detersione vitaminizzato per tutti i tipi di pelle. Le particelle micronizzate di Roccia Vulcanica e le capsule di Vitamina E di questo gel rivelano istantaneamente una pelle morbida, levigata e pulita. Esfolia le impurità, elimina dolcemente le cellule morte, stimola la micro-circolazione sanguigna e il processo di rinnovamento cellulare. Indispensabile prima dell’utilizzo di un autoabbronzante per un colorito uniforme. Si prosegue con la Masque Tenseur Remodelant, una maschera magica dall’effetto energizzante anti-fatica che agisce da “Lifting” cosmetico, dall’intensa azione antietà, liftante e rassodante, visibile istantaneamente e per tutto il giorno. La sua formula in emulsione sottile contiene vitamine A ed E incapsulate, Oli di Semi d’Uva ed Estratti di Tè Verde che agiscono contro la perdita di elasticità, le rughe e le macchie di iper-pigmentazione. Specifica per il viso e gli occhi.

Concludere la routine detox con Soin Anti-Stress, una crema fondente detossinante del tutto invisibile studiata appositamente per tutti i tipi di pelle sensibile aggredita dagli agenti esterni che permette di ritrovare una pelle sana e luminosa. Ideata per tutte le pelli imperfette, anche le più sensibili. La sinergia di attivi performanti normalizza la pelle e agisce sulle reazioni cutanee dovute allo stress, grazie all’azione antinquinamento dell’estratto di semi di Moringa e alle proprietà anti-infiammatorie dell’estratto di radice di Boerhavia Diffusa. Un trattamento notte dall’azione antiossidante, rigenerante, detossinante e calmante per ritrovare una pelle sana, riequilibrata e luminosa al risveglio.