La Spa Soma & Anima del Bad Moos Aqua Spa Resort

Un’esperienza sensoriale per corpo e anima, in una visione olistica che guarda alla completezza della persona e al suo rapporto con il mondo esterno. È questo il benessere che si vive al Bad Moos Aqua Spa Resort di Sesto (BZ) in Val Fiscalina. Nell’ambiente rilassante e curato della Soma & Anima Spa ci si abbandona ai trattamenti pensati per la bellezza di corpo e viso e ai rituali con i fiori di stagione. Ma si possono provare anche programmi personalizzati per ritrovare armonia e buon umore.

Per un inizio perfetto, il trattamento giusto è Pelle di seta. Un piacevole massaggio con crema scrub le cui micro particelle aiutano a eliminare le cellule superficiali per un’ottima rigenerazione della pelle. Ideale in preparazione di un massaggio, impacco o trattamento specifico.

Si può proseguire con un Energy Detox, una tecnica di drenaggio unica che, attraverso l’utilizzo di campane di vetro, aiuta a stimolare il metabolismo e infondere nuova energia ai tessuti. Il corpo ritrova così il suo riequilibrio energetico e la sua armonia a favore del risultato estetico.

La bellezza passa anche attraverso le gambe. Sulfate Legs le abbraccia letteralmente con un bendaggio all’acqua di zolfo arricchito da preziose essenze. Il tutto accompagnato da un massaggio drenante al fango, per ovviare all’accumulo di liquidi alle gambe e godere di una sensazione di assoluta leggerezza.

E ora passiamo al viso, tra i numerosi trattamenti a disposizione il Bad Moos anti-age assicura un effetto “lifting” visibile all’istante. In soli 50 minuti la pelle viene stimolata in profondità, le rughe si attenuano e le linee del viso vengono rimodellate. Si può completare il trattamento con un contorno occhi.

Non si può lasciare la Spa Soma & Anima senza concedersi un rilassante bagno caldo, da soli o in coppia. Il Bad Moos Aqua Spa Resort è famoso per il Bagno allo zolfo, coniugato in tutte le sue varianti, e per il Bagno tradizionale di fieno. Una soluzione originale è il Bagno alpino ai fiori di montagna, un viaggio tra i profumi estivi dei prati alpini che in questa stagione si riempiono di erbe spontanee. Il trattamento inizia immergendosi per 20 minuti in una tinozza di legno colma d’acqua nella quale è stata sciolta un’emulsione di fieno. Quindi ci si sdraia su di un materasso ad acqua riscaldato e si viene ricoperti con fieno di montagna ricco di fiori ed essenza alpine. A seguire un momento di relax con un succo dissetante ai fiori di sambuco. Al bagno si può far seguire un massaggio al cirmolo.

Tra i fiori di montagna ci sono anche quelli caratteristici gialli utilizzati nel Rituale all’arnica. Il trattamento inizia con un impacco caldo alla schiena a base di arnica dall’effetto rigenerante e rivitalizzante. Successivamente un massaggio totale con balsamo idratante stimolerà la circolazione favorendo uno stato di benessere generale.

Ritrovare equilibrio e consapevolezza. Rigenerare il corpo. Sono questi gli obiettivi che si pongono i due programmi di salute, fitness e benessere Slim Fit e Sporty Fit. Trattamenti personalizzati che puntano a migliorare la forma fisica, affinare i sensi, stimolare la gioia di vivere e, soprattutto, ristabilire un sano equilibrio di corpo e mente. Percorsi realizzati su misura insieme a diversi specialisti, che spaziano su ambiti differenti ma complementari, per una visione olistica della persona, e che per questo richiedono almeno 3 giorni di soggiorno.

Slim Fit è pensato per chi desidera scrollarsi di dosso lo stress quotidiano, migliorare il proprio umore, essere al centro di cure e attenzioni. Il tutto in un luogo eccezionalmente bello, in un ambiente confortevole e stimolante. È un programma detox del corpo e della mente.

Sporty Fit è invece il programma giusto per gli appassionati di sport. Ideale per aumentare le proprie capacità fisiche, combina misure che stimolano il metabolismo con altre che puntano all’aspetto energetico. Un programma efficace per le capacità di rigenerazione del corpo.