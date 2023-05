Christophe Pillet: la collezione Dame per Kreoo

Due anime che descrivono uno stesso prodotto, il cui design nasce da una dicotomia tra classico e contemporaneo, tra minimale e decorativo: Dame è la celebrazione di estetiche diverse che si susseguono per dare vita a oggetti unici dedicati all’ambiente bagno. Christophe Pillet risolve con questa collezione il rapporto tra ‘vecchio’ e ‘nuovo’ e disegna una collezione di lavabi in marmo da appoggio e freestanding, che presentano una porzione di superficie liscia, con finitura opaca, e una in altorilievo, a mano, con motivi scolpiti a scalpello a profondità diverse.

L’esterno degli arredi – che per l’appoggio hanno forma circolare o rettangolare e nel freestanding sezione rettangolare o quadrata – si arricchisce infatti di piccole aree trattate come fossero una preziosa scultura, ottenute grazie al know-how di Kreoo nella lavorazione della pietra naturale. Oltre ai raffinati disegni a rilievo, fatti di riccioli che rievocano il mondo vegetale, la vasca interna può essere realizzata con un marmo differente per un effetto di elegante bicromia: i due materiali mostrano quindi il loro punto di unione nel bordo superiore, fresato su tutto il profilo per arrivare a uno spessore estremamente sottile.

Le forme geometriche ed essenziali dei prodotti che compongono la famiglia Dame – ideali per progetti residenziali o hospitality high end – si integrano con un’idea inedita di scultura e possono infine essere personalizzate in cinque tipologie di marmo a catalogo del brand.

