Moncler presenta la nuova collezione di fragranze Les Sommets Moncler

Con il suo heritage di eccellenza ispirato alla montagna, negli ultimi 70 anni Moncler è diventato un brand simbolo del luxury lifestyle globale. Nel 2021 Moncler ha presentato le prime fragranze Moncler Pour Femme e Moncler Pour Homme: due composizioni ispirate alla bellezza degli scenari alpini e ai grandi spazi outdoor, racchiuse in un rivoluzionario flacone high-tech come emblema dell’anima visionaria e innovativa del brand.

Oggi Moncler svela un nuovo capitolo del suo viaggio olfattivo con una collezione esclusiva formata da cinque lussuosi profumi unisex e da una gamma di essenze per la casa inclusiva di una fragranza e una candela profumata. Il nome della nuova collezione, LES SOMMETS MONCLER, evoca i paesaggi alpini in cui nasce Moncler richiamando lo spirito pionieristico delle origini e l’orgoglio di un’avventura iniziata seguendo gli alpinisti nelle loro sfide più audaci, verso le vette più alte.

Caratterizzato da uno stile essenziale e lussuoso, il design della collezione LES SOMMETS MONCLER reinterpreta i tradizionali flaconi da farmacia con un approccio moderno che richiama i materiali nobili delle boutique Moncler. I flaconi in vetro sono rifiniti con una lacca semitrasparente color ambra e accenti di legno fumé che lasciano intravedere il prezioso contenuto all’interno. Ogni flacone ha un tappo di vetro in tono decorato con un sofisticato motivo grafico in rilievo. Il logo Moncler è impresso sulla parte superiore del tappo di tutti i flaconi della linea.

Un leggero dettaglio distingue i profumi dalla home collection: i primi sono contenuti in flaconi di forma cilindrica, mentre le candele e le fragranze per interni sono racchiuse in contenitori di vetro sfaccettato. La nuova collezione LES SOMMETS MONCLER coniuga tradizione, autenticità e qualità per celebrare i 70 anni di storia del marchio nel suo amore infinito per la montagna. Le fragranze eau de parfum sono creazioni uniche ispirate al legno, dagli alberi resinosi delle Alpi alle superfici accoglienti degli chalet tradizionali.

LES SOMMETS MONCLER esplora i paesaggi e le sensazioni intime e confortevoli della montagna attraverso una selezione accurata di toni boiseé come codice olfattivo di Moncler. Ogni maestro profumiere coinvolto nella creazione delle sei fragranze ha reinterpretato un legno emblematico dell’arte della profumeria.

Racchiusa in un flacone di vetro in stile speziale, ogni eau de parfum riflette la sua personalità a partire dal nome, accompagnato da una frase poetica che evoca la varietà di legno nel cuore della fragranza anticipandone l’esperienza emozionale. Il nome e la descrizione di ogni essenza sono scritti in francese, su uno sfondo bianco che richiama le origini del brand enfatizzando il design essenziale e monocromatico del flacone, con il logo visibile sulla parte inferiore.

Le Bois Glacé Eau de Parfum Legnosa Speziata 100ml

Le Bois Glacé è una rivisitazione moderna del legno di Vetiver di Haiti, ricco di delicate inflessioni fumé che si accendono nell’incontro con la freschezza luminosa del Bergamotto di Calabria. Un’audace manifestazione olfattiva dell’espressione “Fuoco sotto il ghiaccio”. Profumiere: Fabrice Pellegrin.

Les Roches Noires Eau de Parfum Legnosa Ambrata 100ml

Come i Les Sommets Moncler di luce cristallina diffusi dalla luna di notte, Les Roches Noires esalta la quintessenza del patchouli indonesiano. Le note ambrate, calde e sensuali del Labdano stemperano dolcemente la natura selvaggia e legnosa del Patchouli. Profumiere: Nathalie Lorson.

Le Solstice Eau de Parfum Floreale Legnosa 100ml

Ispirata al tepore confortevole di un rifugio di montagna, Le Solstice diffonde gli aromi freschi e cipriati dell’Iris per poi abbandonarsi all’abbraccio cremoso e accogliente del legno di Sandalo. Profumiere: Daniela Andrier.

Haute Montagne Eau de Parfum Legnosa Muschiata 100ml

Haute Montagne evoca l’energia vibrante dei legni biondi ad alta quota, avvolti dalle note calde e speziate della Vaniglia del Madagascar. Come l’emozione pura e maestosa della natura. Profumiere: Antoine Maisondieu.

La Cordée Eau de Parfum Legnosa Agrumata 100ml

La Cordée esplora l’eleganza delle sfumature verticali e centrali del cipresso mentre si fondono con la profonda sensualità delle foglie di tè nero, e con il respiro tonificante del bergamotto. Profumieri: Ane Ayo & Nathalie Lorson

Home Collection (candela e fragranza per la casa) Le Cèdre Bleu

Moncler ha trasformato la bellezza maestosa e il profumo deciso del cedro blu nella firma olfattiva di tutte le sue boutique nel mondo. Partendo da questa ispirazione, Antoine Maisondieu ha creato una fragranza luminosa e vibrante che intreccia tre diverse varietà di cedro – Atlas, Texas e Virginia – con note di incenso, muschio e muschio di quercia per ricreare l’atmosfera calda e confortevole di uno chalet di montagna.

Battezzato Le Cèdre Bleu, questa fragranza per interni, già diffusa in tutte le boutique Moncler, sarà ora disponibile sotto forma di candela 200g e fragranza per la casa 150ml.