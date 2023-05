Collezione di gioielli Naif by Poesia Gioielli

La nuova linea Naif di Poesia Gioielli si compone di una serie di gioielli dall’allure poetica e romantica, ideati per essere accessori passe-partout per ogni stile.

Semplice e vivace, leggera e fresca come il nome che la definisce, la collezione si distingue per la lavorazione a sfere che cattura la luce restituendo una luminosità assoluta. L’oro giallo 9 carati, arricchito dai diamanti e dagli zaffiri rosa, definisce gli anelli, le collane e gli orecchini della collezione che possono essere combinati tra loro per abbinamenti raffinati e sempre inediti. Gli anelli sono declinati nella versione unicamente in oro, con diamanti ad illuminare la mano o con una sola pietra preziosa centrale. La versione con un grazioso fiore, inno alla natura e alla femminilità, si caratterizza per gli zaffiri rosa che riproducono candidi petali e il diamante centrale che richiama il pistillo.

Le collane a catena sottile culminano nel ciondolo che riproduce il fiore, semplice e rigoglioso, oppure un fiore finemente elaborato in cui compaiono il gambo con le foglie realizzate con preziosi diamanti. Vasta e variegata la scelta degli orecchini, declinati nella versione stud con fiore dai petali rosa oppure con petali bianchi e zaffiri rosa che riproducono il gambo e le foglie, nella versione hoop punteggiata da diamanti oppure con fiore pendente. Completa la linea l’earcuff, must have della stagione estiva.

Il brand è ispirato ai trend più attuali che si esprimono attraverso la micro-gioielleria: anelli, orecchini, collane pensate per essere combinate e moltiplicati in abbinamenti sempre nuovi. Il design contemporaneo ed essenziale è definito dall’utilizzo esclusivo di materiali preziosi, che conferiscono ai monili un fascino intramontabile, esclusivo ed originale, rigorosamente Made in Italy.