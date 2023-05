Terrazze di Liguria, la linea a Km0 di Mediterranea

Mediterranea rilancia la sua iconica linea a KM0 in chiave sempre più sostenibile. In Terrazze di Liguria rispetto e attenzione all’ambiente sono due parole chiave. Un vero e proprio inno alla natura dell’omonima Regione, dove tutto ha avuto inizio.

Quattro trattamenti corpo a filiera corta: ingredienti del territorio a KM 0 coltivati, raccolti e lavorati nel Ponente Ligure, più precisamente nella Riviera dei Fiori in provincia di Imperia. Una raccolta che avviene in periodi diversi dell’anno, profondamente rispettosa dei cicli della natura. In inverno si raccolgono le olive, da cui si ottiene, attraverso spremitura a freddo, Olio Extra Vergine di Olivia DOP Riviera Ligure-Riviera dei Fiori; in primavera/estate, si raccolgono i fiori di Lavanda, Rosmarino, Calendula e Elicriso, piante autoctone mediterranee tipiche del territorio, da cui si estraggono oli essenziali dalle benefiche proprietà per corpo e mente.

Filo conduttore di tutta la linea l’Olio Extravergine di Oliva DOP Riviera Ligure – Riviera dei Fiori dalle proprietà emollienti ed elasticizzanti per una pelle morbida e idratata, a cui si aggiungono preziosi estratti e oli essenziali. Il packaging è stato ottimizzato in chiave sempre più green: i flaconi sono in vetro PCR (riciclato post consumo), i tappi in plastica PCR e per gli astucci esterni è stata utilizzata una carta speciale, certificata ESC, realizzata con sottoprodotti di lavorazioni agro-industriali che sostituiscono fino al 15% della cellulosa proveniente dal legno degli alberi.

Olio bagno idratante delicato a base di Olio Extra Vergine di Oliva DOP. Nella formula anche Olio essenziale di Lavanda, dall’azione rilassante. Ideale da usare diluito nella vasca da bagno o nell’idromassaggio oppure massaggiato sulla pelle umida e risciacquato. Per un momento di benessere e relax. Flacone 100ml.

Olio Corpo Anti-Aging arricchito da Olio di Borragine, ricco in acido gamma linoleico utile a contrastare l’invecchiamento cutaneo e Vitamina E, potente antiossidante, garantisce idratazione e nutrimento alla pelle del corpo che appare morbida e vellutata. Un avvolgente profumo di fiori caratteristico del territorio dell’omonima Riviera, coccola il corpo e la mente lasciando una piacevole sensazione di benessere. Perfetto come olio idratante o per un massaggio rilassante. Dopo il bagno o la doccia distribuire sulla pelle del corpo ancora umida con un leggero massaggio per favorirne l’assorbimento. Flacone 100ml.

Olio Lenitivo l’alleato ideale per pelli delicate e irritate, anche le più sensibili. Aiuta a risolvere piccoli problemi quali scottature domestiche, irritazioni, eritemi solari, punture di insetti e pruriti localizzati. Perfetto anche dopo la depilazione. Formula a base di Olio Extra Vergine di Oliva DOP e preziosi estratti di piante tipiche del Mediterraneo, tra cui: iperico – ideale per pelli arrossate e fragili, ottimo nei casi di secchezza cutanea causata da agenti esterni; camomilla – lenitiva e decongestionante; calendula – calmante e riepitelizzante; elicriso – rigenerante e protettivo; Vitamina E – antiossidante e Bisabololo – lenitivo.

Applicare il prodotto sulla pelle integra e massaggiare fino a completo assorbimento. Contiene Iperico. Non applicare prima dell’esposizione solare perché potrebbe creare fenomeni di fotosensibilizzazione. Flacone 30ml.

Olio Massaggio Corpo Tonificante per un trattamento corpo ideale per tutti i tipi di pelle a base di Olio Extra Vergine di Oliva DOP Riviera Ligure – Riviera dei Fiori combinato ad altri oli dermoaffini. La formula è arricchita da oli essenziali di Lavanda e Rosmarino con azione rilassante e tonificante ed è particolarmente indicato prima e dopo l’attività sportiva per una sensazione di benessere. Massaggiare il prodotto sulle zone del corpo da trattare fino a completo assorbimento. Flacone 100ml.