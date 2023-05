Illulian presenta tappeti all’insegna di colori, trame, geometrie e culture

Alla Milano Design Week 2023, Illulian, azienda italiana riconosciuta a livello internazionale, mette in mostra il suo fantastico universo, ricco di colori, forme e creatività. L’Azienda è conosciuta per la creativa produzione artigianale di tappeti di lusso realizzati a mano, su misura utilizzando le migliori sete e fibre,

Attraverso una selezione di novità e pezzi iconici, appartenenti alle diverse collezioni, Illulian conferma e trasmette l’autentica passione per la qualità e il design che in più di sessant’anni di attività hanno portato il brand ad essere protagonista di progetti sempre più prestigiosi e a collaborare con i più importanti nomi dell’architettura, della moda e del design. L’esclusività, l’artigianalità e la freschezza delle creazioni sono i capisaldi della filosofia Illulian, che considera ogni tappeto un complemento d’arredo dal valore prezioso e un’opera d’arte originale, di bellezza unica e duratura.

La Design Collection, ispirata al mondo naturale e a suggestioni psichedeliche e oniriche, si arricchisse di un nuovo modello, FLUID. Contraddistinto da toni neutri e morbidi, FLUID, grazie all’accostamento del grigio chiaro e del beige, si contraddistingue per un gioco di forme fluide che si mescolano come fossero liquidi dalle diverse consistenze che creano un disegno astratto, evocativo delle venature del marmo e anche della spuma delle onde. Oltre a Fluid è presente RONIN il cui pattern richiama le eleganti trame dei tradizionali kimono giapponesi, reinterpretate in chiave astratta e contemporaneo.

La Limited Edition, la più esclusiva tra le collezioni, che accoglie i trappeti firmati dai designer più famosi appartenenti al mondo del design, dell’arte e della fotografia, accoglie BEIJOS, un inno all’amore, frutto della straordinaria collaborazione con l’eclettica artista e designer Paula Cademartori. Si tratta di pezzi dal grande impatto visivo, nati da un immaginario pieno di calore, dove bocche dalle labbra sinuose movimentano colori e texture diverse tra loro, dando vita a una forma organica e geometrica al tempo stesso.

Oltre a BEIJOS troviamo FLORALIA YARD VOL II, LOVE, INTERLACE, PERSPECTIVE 02, UNLIMITED, JOGGLER, ROY III: espressione di un intrigante dialogo tra creazioni ornamentali, grafiche e architettoniche.

La Essential Collection, caratterizzata da tappeti dai toni e dalle sfumature tenui, è rappresentata da INVERSUS e IRIS, tappeti che ricordano le tinte calde della terra e della natura.

La Palace Collection, ispirata al lusso e all’opulenza delle corti settecentesche, i cui modelli sono arricchiti da disegni barocchi, motivi floreali complessi e intrecciati, geometrie classiche e ricchezza di dettagli, è presente con LAURENT, il cui disegno è composto da una cornice esterna animata da decorazioni di foglie e fiori e un quadrante interno con un pattern geometrico dalla forte tridimensionalità.