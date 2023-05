Ritrovare l’equilibrio tra anima e corpo al Resort EALA Luxury Spa

Con il risveglio della natura, anche anima e corpo hanno bisogno di cura e nuovo equilibrio: ecco perché EALA, 5 stelle lusso di Limone sul Garda, ha inaugurato la nuova stagione con un rinnovato menu Spa, in cui esperienze di benessere e trattamenti mirati sia per il viso che per il corpo diventano speciali rituali wellness. L’approccio sensoriale, olistico e naturale della Spa Manager Veronika Miotto suggerisce agli ospiti di EALA Luxury Spa momenti di puro relax che hanno l’obiettivo di rigenerare e donare nuova energia, in sintonia con la natura che circonda la struttura. Tradizione del territorio, ricerca cosmetica e tecniche naturali si combinano infatti in un’oasi di 1500 mq.

La particolare cura e attenzione verso il cliente, che contraddistingue il team di EALA Luxury Spa, ha portato Veronika Miotto a ripensare a un menu spa che possa incontrare maggiormente le esigenze e le preferenze di ciascuno. Nascono così trattamenti di coppia total body, per un’esperienza di benessere da vivere con la propria dolce metà, trattamenti indicati anche per le donne in gravidanza, ideali per il relax delle future mamme, e nuovi rituali che valorizzano la gestualità di mani esperte nonché il territorio del Garda e i suoi prodotti. Tra tutti: Eye and Face Guasha, un trattamento viso intensivo Lifting & Glow con l’utilizzo del Gua-Sha, antico strumento proveniente dalla medicina tradizionale cinese; il particolare Massaggio Esfoliante eseguito in vasca emotion; l’Inner Balance Chakra, un trattamento total body no touch con l’utilizzo della Campana Tibetana; o il Rituale a 4 mani, disintossicante e rilassante che stimola l’energia vitale. Dedicati alle donne in gravidanza, i Face Treatment che purificano, tonificano e nutrono la pelle del viso, i rituali dedicati a mani e piedi, nonché gli impacchi total body in vasca emotion.

Veronika Miotto Spa manager

Il 5 stelle Lusso di Limone sul Garda omaggia così l’arrivo della bella stagione con nuovi trattamenti da vivere soli, in coppia e anche in gravidanza. Un menu Spa esclusivo che si basa sulla scelta di prodotti made in Italy e chilometro zero, e un approccio olistico e sensoriale che stimola la connessione con la natura e il proprio io, per un benessere a 360°, studiato ad hoc.