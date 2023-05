Schüco LivIngSlide Panorama, l’alzante scorrevole in PVC

Schüco LivIngSlide Panorama è la soluzione per progetti architettonici di pregio e di grande impatto emozionale grazie a un mix di design e tecnologia. Ideale sia per ambienti di grandi metrature, sia per stanze più piccole, l’alzante scorrevole di Schüco PWS Italia è in grado di creare spazi eccezionalmente luminosi con grandi viste che proiettano verso l’esterno donando un maggior senso di profondità e ampiezza.

La versione “Panorama” è progettata per offrire nuove possibilità in termini di design. Schüco LivIngSlide Panorama, infatti, presenta profili caratterizzati da sezioni in vista essenziali e particolarmente ridotte. Ciò permette di aumentare dell’11% la superficie vetrata e la luminosità degli ambienti interni rispetto al sistema di riferimento, Schüco LivIngSlide. Ottime anche le prestazioni di isolamento termico, grazie a un valore di trasmittanza pari a Uf 1,29 W/(m2K), tali da consentire un’elevata efficienza energetica degli edifici in tutte le condizioni climatiche.

Adatto a nuove costruzioni e a ristrutturazioni, Schüco LivIngSlide Panorama permette di realizzare ante con un peso massimo fino a 400 kg e raggiungere una classe di resistenza antieffrazione RC2. Ampia la possibilità di personalizzazione sia per quanto riguarda le dimensioni e le configurazioni sia per le molteplici soluzioni che comprendono le pellicole della palette Choose Your Colour e Choose Your New Colour, in tinta unita o effetto legno, e le moderne copertine in alluminio Schüco TopAlu.