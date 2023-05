MALO capsule collection Candies, la nuova collezione di capi colorati

Colorati e assortiti come le caramelle, i capi della nuova capsule collection Candies firmata Malo sono uno diverso dall’altro, divertenti, fanno bene all’umore e soprattutto all’ambiente. Questa speciale collezione, infatti, nasce in piena ottica di sostenibilità: un numero limitato di capi, realizzati grazie al recupero di filati in cashmere residui di produzione, secondo la filosofia zero-waste della maison fiorentina. Infatti, una preziosa peculiarità di Malo è quella di proporre nelle sue collezioni una vasta gamma di colori sempre nuovi e unici. Questo inevitabilmente crea residui di produzione che andrebbero sprecati se non riutilizzati.

«La nostra produzione prevede inevitabilmente dei filati residui, che sono tuttavia molto preziosi perché in cashmere. Abbiamo quindi deciso di recuperarli e creare dei nuovi capi, morbidi, pregiati, divertenti e soprattutto sostenibili. La collezione Candies vuole essere qualcosa che fa bene all’umore e anche all’ambiente. Da tempo, infatti, lavoriamo seguendo la filosofia del produrre meno ma meglio, rispettando il pianeta e donando esclusività al cliente».

La capsule collection Candies si compone di due proposte donna, un girocollo e un collo alto, e una proposta uomo con un girocollo.