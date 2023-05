Animanuda Fine glow protecting serum di In Aéras

In Aéras, il brand di soulcare 100% made in Sardinia, dà il benvenuto alla bella stagione con una vera e propria esperienza di benessere e cura non solo per la pelle, ma anche per lo spirito, in connessione con la natura più pura e potente della Sardegna.

Animanuda Fine glow protecting serum 30ml è uno speciale rituale viso che contiene attivi botanici di Ginepro, Elicriso e Lentisco, raccolti nei luoghi più incontaminati della Sardegna, seguendo i ritmi naturali della tradizione e altamente sostenibili.

Un esclusivo blend dalla texture leggera a rapido assorbimento, composto da 6 preziosi oli con alta concentrazione di principi attivi per un viso radioso e dal colorito uniforme, profondamente nutrito e protetto dagli agenti esterni.

La formula è arricchita da concentrato di Ginepro, Elicriso e Lentisco, utilizzati in Sardegna fin dall’antichità, con azione protettiva e da olio essenziale di OUD, il legno degli Dei, dalle forti proprietà antiossidanti e riequilibranti, che predispone al rituale e apre il mondo delle note di In Aéras.