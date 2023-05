Dr. Jart+ presenta il cofanetto regalo Everyday Essentials

In occasione della festa della mamma, Dr.Jart+ propone il cofanetto Everyday Essentials Set, il duo perfetto di «Essenziali» per la pelle, per donare massima idratazione e aiutare a neutralizzare rossori e imperfezioni uniformando il tono cutaneo.

Everyday Essentials set è il nuovo duo limited edition che contiene il prodotto must-have di Dr.Jart+ Cicapair Tiger Grass Color Correcting Treatment, il trattamento formulato per proteggere le pelli sensibili. Questa incredibile crema verde non appena applicata sul viso si trasforma in un delicato tono rosa beige dal leggero effetto coprente per lenire, proteggere la pelle da imperfezioni e aggressioni e neutralizzare e uniformare l’incarnato per tutto il giorno. A base di Centella Asiatica, detta anche “erba della tigre”, favorisce il naturale processo di rigenerazione cutanea ravvivando l’aspetto stanco.

La seconda proposta è Ceramidin Cream, la crema ad alta idratazione che protegge e rafforza la barriera cutanea. Si tratta di un trattamento skincare adatto a pelli sensibili, irritate e che soffrono di disidratazione cronica. Il complesso di multi-ceramide a 5 strati e l’ingrediente di ceramide doppio rafforzano la barriera cutanea rendendola sempre più resistente alla perdita di idratazione e proteggendola in qualsiasi ambiente e stagione.