Rossoprezioso: i “Nuovi Mondi” per la collezione SS23

Ispirata a uno scenario bucolico, nasce la collezione Spring-Summer 2023 di Rossoprezioso, la quale porta il nome di Nuovi Mondi per indicare luoghi fantastici in cui le convenzioni si ribaltano, la realtà assume nuove incredibili forme e i sogni prendono vita.

I colori che caratterizzano questa collezione sono delicati e impalpabili come il rosa e lilla dell’aurora, il verde cristallino della rugiada, il blu delle onde del mare, l’azzurro terso del cielo primaverile e il rosso corallino delle barriere sommerse così ricche di vita e splendore.

Le capsule dei Nuovi Mondi, molto diverse tra loro, ma connesse da un fil rouge di freschezza e di leggerezza, seguono un percorso cromatico coerente in tutta la collezione SS23 che si amplia con nuove proposte, primo tra tutti l’esclusivo anello CupCake in tre particolari abbinamenti di colore.

Di notevole interesse a livello innovativo vi sono le catene aeree della linea AIR, un’ode alla delicatezza e alla resilienza. La leggerezza delle catene è espressa non solo dal design, ma anche dalla novità nel processo produttivo perché il legno per la prima volta viene lavorato in torsione così da assumere caratteristiche qualitative uniche.

La linea Nouvelle Vague dalle forme geometriche, con qualche richiamo liberty, sovverte gli schemi facendo convivere il naturale, le pietre dal taglio grezzo, con l’artificiale, il legno modellato dall’uomo, per creare un contrasto forte tra simmetria e asimmetria, tra ordine e disordine. La linea Color Drop vede undici gocce uguali che si tuffano in un mare di colore e si bagnano di nuances inedite diventando così uniche per l’importante caratteristica cromatica che le differenzia. La preziosità assoluta viene interpretata da Rossoprezioso con la linea Lingottino: piccolo, prezioso e simbolico, è realizzato in oro 9 carati con smalti posati a mano e due diverse varianti di pietre preziose: topazio azzurro e peridoto verde. Infine, la nuova capsule Semino D’Amore Pastel si veste per la primavera con oro 9 carati smaltato con 5 nuances delicate: bianco conchiglia, rosa aurora, lilla alba, verde rugiada e azzurro lucente.

Più preziosi ed inalterabili nel tempo grazie all’utilizzo dell’oro, il Semino d’Amore e il Lingottino diventano il dono ideale per un momento speciale o per una persona del cuore. Per la primavera-estate 2023, Rossoprezioso si presenta con una collezione elegante e raffinata che si sviluppa partendo da una base di toni neutri e reinterpreta le linee in collezione giocando con colori tenui e sfumature pastello.