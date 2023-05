Detersione e idratazione perfetta con Biofficina Toscana

Il tepore del sole comincia a farsi sentire…gli abiti diventano più leggeri e i nostri gesti di bellezza cambiano, perché la nostra pelle ha bisogno di texture più leggere e profumazioni più frizzanti. Ecco perché Biofficina Toscana propone due prodotti dai freschi accordi floreali e dalle proprietà emollienti, idratanti e rinfrescanti a base di malva bio toscana: Mousse detergente e Crema Gel.

Per una pelle detersa a fondo e vellutata Mousse detergente alla malva 150ml. Nella formula anche estratti bio di passiflora, calendula ed elicriso dalle proprietà lenitive e protettive e delicati tensiottivi di origine vegetale. Con la Crema gel viso alla malva 50ml, uno shot di idratazione per pelli assetate. L’acido ialuronico a peso molecolare differenziato, in sinergia con le mucillagini di malva bio assicura un effetto idrante e lenitivo. La texture leggera e delicata in gel crema è particolarmente adatta durante i climi più caldi.

www.biofficinatoscana.com