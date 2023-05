Il nuovo correttore Studio Fix Every-Wear All-Over Face Pen by M.A.C

Correggi e uniforma – qua, là, ovunque – con la nuova arrivata nella leggendaria famiglia M·A·C Studio Fix : Studio Fix Every-Wear All-Over Face Pen. Progettata per esaltare ogni tonalità di pelle e adattarsi a qualunque make-up style, Studio Fix Every-Wear All-Over Face Pen è Correggi e uniforma – qua, là, ovunque – con la nuova arrivata nella leggendaria famiglia M·A·C Studio Fix : Studio Fix Every-Wear All-Over Face Pen.

Progettata per esaltare ogni tonalità di pelle e adattarsi a qualunque make-up style, Studio Fix Every-Wear All-Over Face Pen è disponibile in 33 tonalità inclusive e combina, in un’unica formulazione, fondotinta e correttore, offrendo una perfetta sintesi dei due mondi in un innovativo formato in penna per garantire un’applicazione precisa e controllata.

Studio Fix Every-Wear All-Over Face Pen assicura, inoltre, massimo comfort e dona al viso una coprenza modulabile dalle proprietà no-transfer e waterproof. Basta un click per usarla come correttore su zone specifiche, un altro clic per stenderla come base su tutto il viso. Comunque la si usi, Studio Fix Every-Wear All-Over Face Pen assicurerà al look un elegante finish opaco naturale e una tenuta impeccabile. Con una texture fluida e impalpabile – grazie alla combinazione di acido ialuronico che idrata, caffeina che energizza, e vitamina E che protegge – Studio Fix Every-Wear All-Over Face Pen si prende cura della pelle, donando idratazione all’applicazione e nel tempo.

“Si tratta della nostra nuova base must-have,” dichiara Anton Zimin, M·A·C Artistry Manager, APAC. “Studio Fix Every-Wear All-Over Face Pen è un prodotto adatto a tutti. Il formato in penna agevola un’applicazione professionale e ne facilita l’uso creativo, erogando la quantità di prodotto necessaria per correggere le imperfezioni visibili, uniformare il tono della pelle o rinfrescare il look quanto, come e dove si desidera”. Clicca, applica e sfuma a modo tuo.

