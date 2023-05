La nuova collezione DECO & MORE di FAP Ceramiche

FAP Ceramiche – azienda tra i maggiori produttori di pavimenti e rivestimenti in ceramica – ancora una volta conferma la sua grande attenzione al design biofilico, sposandone appieno i principi che restituiscono un ruolo centrale al rapporto tra uomo e ambiente.

Secondo questa filosofia progettuale, portare la natura in casa non ha solo una valenza estetica, ma diviene anche il modo per generare nell’utente un profondo benessere. FAP Ceramiche si pone quest’ambizioso obiettivo, dando vita sulle pareti a straordinari scenari naturali, attraverso un mirabile gioco di opacità e traslucenze dal disegno prezioso e delicato. Grazie a innovativi processi tecnologici, l’Azienda ha ottenuto un caratteristico effetto laccatura per la prima volta a livello industriale. Dieci decori per infinite possibilità compositive e decorative attraverso cui riecheggiano autentici paesaggi naturali: questa l’essenza di DECO & MORE, la nuova collezione di Wall Tiles firmata FAP Ceramiche.

DECO & MORE è una collezione che regala la massima libertà di arredo e decoro, per impreziosire, rinnovare e trasformare gli ambienti con estrema facilità. Presenta inoltre il pregio di prestarsi a numerosi accostamenti, attraverso la combinazione con i colori a tinta unita di altre serie della famiglia FAP Ceramiche, per un risultato sempre all’insegna della bellezza e dell’armonia. Emblema di nuovi linguaggi espressivi al servizio del design, multiforme ed estremamente versatile, la collezione è adatta ad arredare tutti gli ambienti della casa, ma anche spazi contract e commerciali.