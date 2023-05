Le novità per la zona notte firmate Tomasella

La zona notte è l’ambiente della casa più intimo e privato, dove rifugiarsi e riposare dopo una lunga giornata di lavoro o di studio. La camera da letto deve quindi essere funzionale e al tempo stesso esteticamente piacevole e rilassante. Nelle collezioni dell’azienda Tomasella grande attenzione viene riservata a questo ambiente con numerose soluzioni progettate per soddisfare qualsiasi necessità di stile e di spazio.

Tante proposte di letti, comò, comodini, settimanali e armadi per personalizzare la propria camera scegliendo la qualità e il design made in Italy come le novità 2023: il gruppo di arredi Argo, il sistema di arredo Morfeo e l’armadio con modulo Terminale.

ARGO

La collezione Argo si compone di comò, comodini e settimanali ed è pensata per arredare con eleganza, stile e discrezione una camera da letto contemporanea. Combinando le diverse finiture e misure a catalogo, questa serie di arredi per la zona notte offre inedite configurazioni e molteplici funzionalità.

Il comodino è disponibile anche nella versione con quattro pratici cassetti così da essere più capiente, mentre il comò a tre cassetti ha il top scorrevole che consente di trasformarlo in un pratico scrittoio/scrivania o in una postazione per il make-up. Tutti i modelli sono disponibili con il top di spessore 6 o 2 cm.

MORFEO

Morfeo, disegnato da Giuseppe Bavuso, è un sistema d’arredo per la camera da letto che comprende letto e comò in abbinata. Il letto matrimoniale Morfeo è un inno alla comodità. Realizzato in legno e disponibile in diverse finiture, il modello si presenta con i due comodini sospesi integrati. La testiera è un elemento doppiamente funzionale: i due cuscini sfoderabili che la caratterizzano possono essere combinati in tre diverse posizioni per il massimo relax personale e nascondono un pratico vano contenitore.

Massima versatilità anche per il comò Morfeo che si contraddistingue per le sue linee pulite e minimali. Il piano scorrevole rivela un secretaire dove poter riporre preziosi e piccoli oggetti.

ARMADIO CON MODULO TERMINALE

Arredare in stile Tomasella significa gestire il proprio spazio in modo ottimale. L’azienda, infatti, offre sempre soluzioni pensate per far vivere al meglio gli ambienti della casa, dando la possibilità di personalizzarli.

Come nel caso del modulo per armadio Terminale, un vano a giorno laterale che può essere completamente rifinito e attrezzato su misura secondo le proprie esigenze con mensole, cassetti, specchiera o appendiabiti. Una proposta pratica per rendere utile e funzionale una parte dell’armadio che solitamente risulta inutilizzata e anche antiestetica. L’armadio è disponibile in numerose finiture ed è interamente personalizzabile al suo interno.