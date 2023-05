Hair Rituel by Sisley presenta la nuova maschera Sublimateur per la cura dei capelli

Hair Rituel by Sisley reinventa il modo di prendersi cura dei capelli e del cuoio capelluto. I trattamenti anti-età non si limitano al corpo e al viso: la giovinezza dei capelli si acquisisce e si preserva con rituali altamente efficaci e sensoriali, destinati a donne e a uomini. Le formule degli shampoo e dei prodotti di trattamento e bellezza, ideati e realizzati in Francia, sono potenti e concentrate, e combinano oli essenziali, minerali, vitamine e proteine. La loro inconfondibile fragranza, deliziosamente coinvolgente, gioca un ruolo fondamentale nell’azione soin.

Dopo ogni rituale, il cuoio capelluto è rigenerato; la fibra capillare, altrettanto rivitalizzata, sembra irradiare una nuova giovinezza e bellezza. Dopo Soin Lavant Perfecteur de Couleur, svelato nel 2020, Hair Rituel by Sisley presenta la seconda fase del suo rituale colore: Masque Soin Sublimateur de Couleur au Complexe Nourrissant & Protecteur. Con questa maschera la colorazione, decolorazione, mèches non saranno più un problema. Bastano tre minuti di posa per ottenere capelli pieni di vitalità e un colore splendido, che dura il doppio. Il tutto ritrovando un comfort assoluto del cuoio capelluto.

Si dice che Ramses II colorava i suoi capelli bianchi con l’aiuto di tinture, realizzate in particolare con l’henné raccolto sulle rive del Nilo. Nel corso dei secoli, i canoni di bellezza e il significato sociale di ciascun colore di capelli si sono costantemente evoluti: il biondo dai riflessi dorati o color miele era apprezzato nel Medioevo, il biondo veneziano era estremamente popolare durante il Rinascimento, o i capelli argentati, diventati di recente per molte donne un simbolo di accettazione di sé e di libertà.

Sebbene le formule siano diventate molto meno aggressive, la colorazione altera ancora la struttura dei capelli. Le cuticole si danneggiano e iniziano a sfaldarsi, la barriera protettiva della fibra si deteriora. I pigmenti finiscono per scomparire e, con i lavaggi successivi, il colore perde brillantezza e intensità. Possono inoltre apparire riflessi indesiderati. Anche l’ambiente ha un impatto negativo: raggi UVA/UVB, radicali liberi e inquinamento ossidano i pigmenti della fibra e del cuoio capelluto. Le caratteristiche di un bel colore vengono quindi alterate; il cuoio capelluto viene irritato, a causa del deterioramento del suo film idrolipidico protettivo da parte delle tinture chimiche applicate alle radici.

La mission per Hair Rituel by Sisley è quella di sviluppare una formula globale, efficace e sensoriale, per preservare il più a lungo possibile tutti gli elementi caratteristici di un colore di successo (tono, intensità, riflessi e lucentezza) e allo stesso tempo fornire sollievo e comfort al cuoio capelluto. Una sfida raccolta dai ricercatori Sisley, che dopo oltre due anni di ricerca, presenta la prima maschera colore che agisce non solo sulla fibra capillare, ma anche sul cuoio capelluto in aggiunta a Soin Lavant Perfecteur de Couleur. Si tratta di un cocktail di principi attivi (Filtro UVB, Estratto di semi di Girasole, Acetato di Vitamina E, Olio di Karité, Olio di Karité, Analogo di 18-MEA) al centro di una formula delicata, senza tensioattivi solfati, che protegge dai disagi talvolta causati dalla colorazione, preserva l’intensità del colore e rivela così tutta la bellezza dei capelli. Il suo pH acido, adatto alle chiome colorate, aiuta a chiudere le cuticole capillari e a mantenere la brillantezza del colore. Più morbidi, lucidi, elastici e quindi più facili da acconciare, i capelli ritrovano forza e vitalità. La sua texture fluida e cremosa offre un perfetto equilibrio tra ricchezza e leggerezza; la fragranza attiva, tipica dei prodotti Hair Rituel by Sisley, è composta da note agrumate e legnose di Verbena, Limone, Ambra e Fiori di Pesco.

Applicare su capelli puliti e tamponati, dopo ogni utilizzo di Soin Lavant Perfecteur de Couleur. Stendere la Masque Soin Sublimateur de Couleur au Complexe Nourrissant & Protecteur dal cuoio capelluto alle punte dei capelli. Massaggiare il cuoio capelluto e lasciar riposare per tre minuti, sufficienti per far agire la formula, altamente concentrata. Risciacquare accuratamente. Completare la routine di bellezza capillare con un tocco finale brillante: qualche goccia di L’Huile Précieuse Cheveux, per una dose aggiuntiva di nutrimento, lucentezza e morbidezza.