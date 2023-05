Collezione Woman SS23 by Aeronautica Militare

Pronta a soddisfare gusti ed esigenze delle donne sempre in movimento la collezione Woman SS23 AERONAUTICA MILITARE (uno dei più famosi brand italiani di moda sportswear nato ormai 18 anni fa da una convenzione speciale accordata dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana alla Cristiano di Thiene SpA), propone capi dalla personalità forte e mai scontata. Una collezione con un’identità chiara, dalla vestibilità rinnovata e confortevole per donne determinate e dallo stile di vita dinamico fatto di tempo libero, lavoro e sport. Consapevoli del proprio stile, le donne che scelgono AERONAUTICA MILITARE amano indossare capi esclusivi con dettagli che li rendono unici. Tre i macro-temi (Aeronautica Summers Colors – Aeronautica Lovers – Military Attitude) che possono essere fra loro mixati e matchati secondo il proprio gusto.

Aeronautica Summers Colors – personalità sportiva, gusto e semplicità per donne attente alle tendenze del momento, che non rinunciano a comodità e praticità, elemento cardine e imprescindibile: il colore. Forme lineari, funzionali ed essenziali per capi realizzati con materiali di alta qualità leggeri e naturali a base cotoniera. Total look active day to night: pantaloni morbidi, shorts, felpe che si possono trasformare in giubbotti o maglie, polo e maglioncini dal taglio pulito con dettagli glamour e military, pratiche jumpsuite lunghe o corte da accessoriare a proprio gusto. Indiscussi protagonisti di questa linea sono il bianco e il panna, colori perfetti per combattere il caldo e facili da abbinare, che diventano delle tele a cui accostare colori forti e di carattere come ottanio, verde menta, fucsia e giallo limone per chi non ha paura di osare. Immancabile must have il denim stone washed proposto con originali cuciture a contrasto color giallo limone.

Aeronautica Lovers – ovvero il fascino dei piloti. Una linea per donne grintose e forti dall’allure femminile e sensuale. Capi ready to wear come sahariane, panta cargo, giubbotti in pelle ricamati e tute, tutti realizzati in freschi e leggeri tessuti estivi ad elevata traspirabilità, e ricchi di grafiche, ricami e patch che donano dinamismo e personalità. Colori principali il kaki, il bianco ottico, il verde oliva che si mixano a capi in denim eco bleached e al camouflage giocando con le sovrapposizioni e i contrasti di colore.

Military Attitude – stile che non passa inosservato. Linee pulite, semplici e rigorose con elementi militari ricorrenti per capi dalla vestibilità confortevole realizzati in tessuti leggerissimi come la felpa, il piquet e il jersey. Outfit eleganti e pratici allo stesso tempo in cui le grafiche sono minimal, i ricami preziosi, e i colori caldi e discreti. Si spazia dal marrone ebano al kaki, dal verde oliva al classico camouflage militare nei toni del verde. Il brand racconta una storia vera ed autentica che trasmette energia ed entusiasmo, un mix ben riuscito di coerenza, ingegno stilistico e qualità.