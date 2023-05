Aveda lancia il nuovo siero notturno Nutriplenish

Aveda, il brand di prodotti per capelli vegan ad alte prestazioni con una missione di cura per il Pianeta, ha lanciato il nuovo siero notturno Nutriplenish Replenishing Overnight Serum, l’ultimo trattamento ad unirsi alla pluripremiata collezione Nutriplenish™. La formula, al 99% di derivazione naturale e priva di siliconi, aumenta l’idratazione dei capelli del 72% e ripristina i lipidi in una sola notte.

“I lipidi sono essenziali per capelli dall’aspetto sano e possono essere intaccati dalla bassa umidità sia in ambienti interni che esterni“, ha detto Christine Hall, Vicepresidente della Ricerca e Sviluppo di Aveda. “Il nostro nuovo siero notturno Nutriplenish Replenishing Overnight Serum si ispira ai sieri notturni per il viso per quanto riguarda texture e benefici, ed è stato appositamente progettato per fornire 8 ore di ripristino intensivo dei lipidi, lasciando i capelli visibilmente nutriti, condizionati e rigenerati al mattino”.

Il siero notturno Nutriplenish Replenishing Overnight Serum ha una formula leggera e “a prova di cuscino” che si assorbe istantaneamente nei capelli, fornendo 8 ore di idratazione continua, che si traduce in capelli rigenerati e facili da gestire. Creato con un complesso di superfood nutrienti a base di burro di mango, olio di cocco biologico e olio di melograno biologico, la formula crea uno strato invisibile di nutrienti potenti per i capelli, ripristinando l’idratazione dei capelli secchi e fragili durante la notte

Renee Gadar, Direttrice Artistica Globale di Aveda per la Texture, ha detto: “Il siero notturno Nutriplenish™ Replenishing Overnight Serum di Aveda è un trattamento trasformativo progettato appositamente per ripristinare i capelli durante la notte. Mentre dormi, lavora per reintegrare i lipidi sulle lunghezze e sulle punte che hanno bisogno di idratazione. In particolare, adoro questo prodotto sui capelli ricci e afro come parte della routine notturna utilizzandolo in combinazione con copricapi di raso, fasce elastiche e federe”. Il siero notturno Nutriplenish Replenishing Overnight Serum funziona su capelli asciutti e umidi per qualsiasi rituale notturno ed è adatto a tutti i tipi e le texture di capelli.