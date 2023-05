Tra Merano e la Val Venosta, ecco l’Hotel Hanswirt

L’hotel Hanswirt è un resort 4stelle di lusso che mantiene il suo fascino antico, basti pensare che la storia della struttura risale addirittura al 1357. Questa struttura si trova poco distante dalla città di Merano ma al tempo stesso all’inizio della Val Venosta, terra antica e con tante e interessanti tradizioni, tutte da scoprire. Inoltre, a poca distanza si trova anche la Val Senales, che anche in questa stagione offre anche la possibilità di praticare sport invernali sul ghiacciaio.

Oltre all’attrezzata palestra dell’hotel e alla piscina riscaldata interna ed esterna, l’Hanswirt si trova a 3 minuti dalla famosa pista ciclabile della Val Venosta, un lungo tratto percorribile in bici da Malles a Merano, tra meleti, castelli e scorci incantevoli. Infine, i sentieri e le passeggiate che sono innumerevoli e per ogni livello di difficoltà.

Il cambio di stagione è senza dubbio uno dei periodi migliori per dedicare tempo a sé stessi, alla natura, e a recuperare le energie. La zona Wellness dell’Hanswirt è davvero molto ampia, con tanto spazio per ciascun ospite. La struttura dispone di due piscine riscaldate (interna ed esterna), cinque saune, percorsi benessere e giardini relax. Inoltre, per chi vuole, a Merano ci sono le Terme, situate lungo la riva del fiume Passirio, con una superficie (di 7.650 m²) con piscine all’interno (15) ma anche all’esterno (10), zona saune e Privat SPA.

Per i gourmand, il Ristorante Hanswirt rientra in un circuito di strutture selezionate che si fregiano della definizione Locanda sudtirolese. L’Hanswirt esiste da 400 anni ed è dal XVI secolo di proprietà della famiglia Laimer, che ha trasferito e custodito ricette e segreti fino a oggi.

In passato, i viandanti si fermavano per il cambio dei cavalli, prima di proseguire alla volta di Merano per le loro attività. Oggi, invece, i clienti vivono tutto il piacere di una cucina varia, ricca e premiata, come testimoniano i numerosi riconoscimenti conferiti da Gambero Rosso e Michelin. Uno dei principali segreti del Ristorante Hanswirt è il maso biologico della famiglia che diventa un vero e proprio giardino a cielo aperto per la cucina, con frutta, verdura e un tripudio di erbe aromatiche che sono preziose alleate nella preparazione di molti piatti.