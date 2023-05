Proteggere la pelle dall’esposizione al sole con i Fresh SunScreen di Ringana

Quando i raggi del sole diventano sempre più intensi, è necessario proteggere la pelle e quando in estate ci esponiamo è opportuno prendersene cura prima, durante e dopo: applicando l’adeguata protezione e preparando la pelle dall’interno con i giusti supplementi. La Maison Cosmetica austriaca Ringana propone un’ampia linea di prodotti con formule fresche, naturali e certificate per una bellezza IN & OUT: FRESH SunScreen.

Inoltre, i prodotti sono certificati Positive Reef e non impattano sull’ambiente. Positive Reef Initiative nasce dalla collaborazione tra EverCare, Love the Oceans e l’Università di Leeds con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di prodotti solari rispettosi delle barriere coralline, per ridurne la distruzione e promuoverne il ripristino e il rinnovo.

La linea è composta da:

FRESH SUNSCREEN SPF 15 VISO – 50ml Protezione ampio spettro raggi UV, luce blu, raggi infrarossi ad assorbimento rapido. L’ ossido di zinco è associato a estratto di cotone, marrubio comune e pino marittimo per contrastare gli effetti ambientali nocivi e rinforzare la barriera cutanea. Privo di microplastiche e nanoparticelle. Water resistant.

CREMA SOLARE FRESCA SPF 20 – 125 ml Con ossido di zinco come filtro naturale minerale, olio di karanja e estratto di curcuma che rigenera le cellule e protegge dai radicali liberi. Bisabolo e Coenzima Q10 hanno effetto lenitivo e rigenerante. Privo di microplastiche e nanoparticelle. Water resistant.

CREMA SOLARE FRESCA SPF 50 – 50 ml Emulsione acqua-in-olio, protezione solare extra, dai raggi UVA e UVB che Ringana suggerisce di applicare sulle zone più esposte al sole, come naso, orecchie, collo e spalle. Contiene un'extra dose di filtri naturali e minerali, una combo di ossido di zinco e biossido di titanio. Nella formula è presente un potente complesso antiossidante naturale a base di olio di karanja, aloe vera ed estratto di avena per rinforzare la barriera cutanea. Aloe vera, ectoina e bisabololo per lenire la pelle irritata e ridurre arrossamenti e irritazioni. Privo di microplastiche e nanoparticelle. Water resistant.

PROTEZIONE CAPS – 90 caps Protezione dall'interno per contrastare i radicali liberi generati dai raggi solari e per un'abbronzatura uniforme a base di flavoni, antocianine, acidi idrossicinnamici dell'estratto di arancia sanguinella. Utilizzo: 3 caps al giorno durante i pasti.

BOOSTER FRESCO DOPO SOLE E ABBRONZATURA – 125ml Trattamento idratante lenitivo prima e dopo l'esposizione solare a base di estratto di alga Porphyridium cruentum e eritrulosio naturale per esaltare e prolungare l'abbronzatura. Si assorbe rapidamente e lascia una piacevole sensazione sulla pelle. Può essere utilizzato tutto l'anno come latte corpo delicato.