Look perfetto con i prodotti di Studio Fix byM.A.C

Il look Studio Fix si riconosce dal meraviglioso finish che conferisce alla pelle: effetto matte, ben sfumato e uniforme. Studio Fix Pro Set + Blur Weightless Loose Powder by M.A.C è stata ideata per fissare il look in ogni occasione: selfie, zoom call, servizi fotografici o performance sotto i riflettori di un palcoscenico.

Questa cipria conferisce alla base un finish opaco dimensionale dalla texture leggera e confortevole, come fosse una seconda pelle, fissando il make-up e donando al look un impeccabile effetto soft-focus di standard professionale.

Studio Fix Pro Set + Blur Weightless Loose Powder è disponibile in sei tonalità photo-friendly grazie alle particelle di polvere trasparente che assicurano al look un finish naturale e ravvivano il tono della pelle per tutto il giorno, senza alterarlo. Dal mese di maggio, questa linea includerà anche una nuovissima tonalità, Translucent, impreziosita da un duo di polveri ultra-raffinate che assorbono il sebo e contrastano la lucidità della pelle, uniformando armoniosamente la base.

Questa potente miscela si avvale anche di un duo di polveri porose, efficaci ma delicate, per contrastare il sebo e, al contempo, garantire al vostro look matte una tenuta impeccabile per tutto il giorno. “Per neutralizzare l’effetto lucido del sebo sulla superficie della pelle e ottenere un perfetto finish matte, questa polvere da sfumare è la mia più recente alleata”, aggiunge Gisel Calvillo, M·A·C Senior National Artist.

Sfumare le polveri e fissare il make-up look con il piumino incluso nella confezione, ideale anche per i ritocchi durante la giornata.

“Applica una generosa quantità di Studio Fix Pro Set + Blur Weightless Loose Powder sul contorno occhi prima di applicare qualsiasi ombretto di pigmento scuro. Questo trucco, aiuterà a rimuovere eventuali perdite di prodotto e a eleminarne gli eccessi senza dover rifare l’intera base. Quindi, rifinire il look con una vaporizzazione di Prep + Prime Fix+”. – Dominic Skinner, M·A·C Global Senior Artist.