Les Petites, la nuova collezione di Ceramica Cielo

La nuova collezione Les Petites di Ceramica Cielo, disegnata da Andrea Parisio e Giuseppe Pezzano, è dedicata alle sale da bagno di dimensioni ridotte ma di grande personalità. Elementi sospesi in ceramica sorretti da strutture metalliche, in un gioco di piani orizzontali e montanti verticali, rendono Les Petites un progetto che si adatta perfettamente ad ogni ambiente. Una collezione sofisticata e versatile dove la “grandezza” dell’oggetto sta tutta nel suo intrinseco valore estetico e funzionale.

Pensata per essere facilmente posizionata in piccoli spazi si sviluppa in tre varianti: un lavabo quadrato (Les Petites 35) e due lavabi ovali (Les Petites 46 e 60) tutti corredati da una struttura in metallo dal design minimale, che funge da pratico porta asciugamani e da piano di appoggio. Una soluzione che valorizza l’ambiente bagno trasformando l’elemento funzionale in elemento decorativo a vantaggio dell’ottimizzazione dello spazio.

L’essenziale struttura in metallo – declinabile nelle finiture Talco, Nero Matt e nella palette cromatiche “Acque di Cielo” – sorregge, su due differenti livelli, il lavabo e il piano di appoggio – entrambi in ceramica e disponibili nella finitura Bianco Lucido e nelle esclusive palette cromatiche “Terre” e “Acque di Cielo”. La combinazione di questi elementi dà vita a differenti interpretazioni di un unico modello, a seconda delle diverse personalizzazioni.

Les Petites è anche disponibile nelle varianti lavabo sospeso o da appoggio alle quali abbinare la nuova cassettiera Luisa, caratterizzata da due cassetti modulari disponibili in 2 altezze differenti (h20 e h34). La modularità e la composizione rendono Luisa un oggetto pratico e flessibile, dal valore estetico semplice e rigoroso. I moduli, impilabili in altezza, possono essere laccati nelle Terre e nelle Acque di Cielo, mixati tra loro per un effetto altamente personalizzato. Il top del cassetto può inoltre essere retroverniciato o in pietra Azul Noche e i contenitori hanno anche la possibilità di essere posizionati su ruote.

Con questa collezione Ceramica Cielo conferma ancora una volta il suo ruolo di azienda trend setter del settore capace di intercettare le sensibilità contemporanee, proponendo al mercato inedite soluzioni che esprimono ed esaltano la straordinaria capacità dell’Azienda di plasmare la materia e di offrire al mercato un prodotto ad alto valore aggiunto, dalle molteplici sfaccettature e dal design estremamente riconoscibile.