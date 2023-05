Elixir di Elie Saab, la nuova fragranza all’insegna della seduzione

ELIE SAAB aggiunge un altro irresistibile capitolo all’universo delle sue fragranze femminili. Costante fonte ispirazione per il designer, la bellezza femminile è ancora una volta sublimata da questa nuova fragranza, incantevole e seducente come una pozione d’amore. Un bouquet fiorito che, come un elisir scintillante, racchiude tutta la magia e il fascino della sensualità femminile. Con il lancio della nuova linea ELIXIR, ELIE SAAB offre ancora una volta un momento d’eccezione.

Il cuore di questa nuova creazione olfattiva è come sempre permeato dalla favolosa, delicata eleganza che caratterizza il marchio, ma stavolta con un accento sulla solare sensualità delle donne e sul loro incredibile potere di seduzione. Il nome della nuova linea di fragranza di ELIE SAAB è un omaggio al mito della pozione d’amore e al suo universo misterioso e seducente. Le prime lettere della parola ELIXIR evocano anche il nome di ELIE SAAB, così da unire in una sola parola il patrimonio della Maison e il suggestivo nome della fragranza.

Per questa nuova eau de parfum, i profumieri Aurélien Guichard e Jérôme Di Marino firmano una fragranza incredibilmente sensuale. Ispirandosi alla raffinatezza della Maison, i due profumieri hanno immaginato ELIXIR come la pozione. ELIXIR è un sontuoso bouquet fiorito orientale che evoca in ogni sua sfaccettatura le creazioni d’alta moda di ELIE SAAB. Al centro dell’identità olfattiva di ELIXIR, la ricerca del perfetto equilibrio tra rigore architettonico e sogno.

L’iris, nota di cuore della fragranza, è ispirato all’iris Cedreti, una varietà che fiorisce nella regione dei cedri del Libano. Questa nota è sublimata dal “love accord”, un accordo creato appositamente per ELIXIR che riproduce per stimolazione un forte sentimento di attaccamento e seduzione. Il connubio tra l’opulento sentore dell’iris e il “love accord” crea una nota deliziosamente irresistibile. Questo cuore seducente è illuminato da un radioso connubio di Neroli libanese e Mandarino italiano. Un provocante accordo a base di ambra e sentori fragranti di Mirra e Benzoino scalda la fragranza, mentre il connubio di vaniglia e muschio ne svela l’infinita sensualità.

Per racchiudere quest’incantevole, misterioso elisir, ELIE SAAB svela un nuovo flacone, creato da Sylvie De France.

Il flacone della nuova fragranza ELIXIR è una sfera dalla base sfaccettata le cui curve stanno perfettamente nel palmo della mano. La rotondità della bottiglia è ispirata alla melagrana, il cui colore rosso richiama la passione.

Il monogramma della Maison ELIE SAAB scolpito nel flacone fa riflettere la luce in una miriade di sfumature. Il nome della fragranza impresso sul flacone è in un rosso borgogna intenso e luminoso. Infine, l’astuccio bianco ecrù di ELIXIR rende omaggio agli abiti d’alta moda della Maison. La carta tramata evoca un tessuto in movimento, come le pieghe di un abito.

ELIE SAAB ELIXIR Eau de Parfum è disponibile nella versione da 30ml, 50ml e 100ml.