Collezione di orologi Cocoa Beach N83 di Nautica

Cocoa Beach N83 di Nautica è il nuovo orologio che coniuga un design attuale a funzionalità e scelte di costruzione innovative: movimento solare, cassa in acciaio inossidabile riciclato (85%) e cinturino in fibra di grano. Come nella tradizione, la collezione di Nautica sceglie il nome di una splendida spiaggia, un incantevole lembo di terra e mare in Florida.

Un orologio dal look sportivo, con cassa rotonda del diametro di 43 mm con fondello a pressione e corona a pressione integrata; la ghiera con scala tachimetrica è nera, con numeri arabi e dettagli turchesi a contrasto. Sul quadrante risaltano un indice a triangolo ad ore 12 e per le ore 6 e 9 indici extra bold, tutti luminescenti. A ore 3, la finestra della data. Dettagli turchesi per la minuteria sul perimetro. Il logo N83 è a ore 6. Le sfere ore e minuti propongono un design grintoso e sono luminescenti. La lancetta dei secondi è turchese come il cinturino, chiaro riferimento all’anima marina del brand.

L’orologio della collezione Nautica N83 monta un movimento solare, la piccola scritta sul rehaut a ore 6 – Solar Power – valorizza il contenuto tecnico dell’orologio che produce un’energia inesauribile. Per il cinturino, con effetto ondulato e chiusura con fibbia ad ardiglione, la scelta ricade sul nuovo materiale inserito nelle collezioni Nautica: la fibra di grano.

Per la versione cofanetto – che prevede l’orologio con bracciale in acciaio e un secondo cinturino in fibra di grano – la cassa di Cocoa Beach è di 43 mm, sempre in acciaio inossidabile riciclato (85%). Il movimento è solare. La lunetta è nera con indici a contrasto e dettagli arancioni. Per il quadrante nero restano gli importanti indici luminescenti come le sfere ore e minuti, la lancetta dei secondi è nello stesso arancione della lunetta. Il secondo cinturino in fibra di grano con fibbia con ardiglione ha un divertente motivo perforato.