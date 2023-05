Una nuova Pop-Up Spa alle Thermes Marins Monte-Carlo

Per questa nuova stagione, la pop-up spa alle Thermes Marins Monte-Carlo, fiore all’occhiello della Monte-Carlo Société des Bains de Mer, ha scelto di collaborare con il marchio giapponese Decorté, in forza al gruppo Kosé, dal 29 aprile al 10 settembre. È un’occasione per scoprire un protagonista importante nel mondo della cosmesi e dei trattamenti di fascia alta di tutta l’Asia. Oltre a scoprire un approccio diverso alla bellezza più esclusiva in Costa Azzurra, agli ospiti verrà offerta anche una nuova versione di quel benessere grazie al quale la Monte-Carlo Société des Bains de Mer è rinomata da 160 anni.

Direttamente accessibili sia dall’Hôtel Hermitage Monte-Carlo sia dall’Hôtel de Paris Monte-Carlo e sospese tra cielo e mare, le Thermes Marins Monte-Carlo mettono insieme innovazione e savoir faire con i loro 6.600 mq dedicati al benessere, al fitness e alle cure preventive. Si tratta di un luogo eccezionale nel cuore di Monaco, di fronte al Mediterraneo, per regalarsi una pausa all’insegna del lusso e della salute. La struttura è dotata di attrezzature avanzatissime di ultima generazione e si avvale di un team di esperti, che comprende specialisti, nutrizionisti e figure adatte ad offrire i migliori consigli nell’ambito della salute e dello sport. Dal 2022, lo stabilimento ha scelto di collaborare con alcuni brand, ognuno più prestigioso dell’altro, per portare avanti questo concetto di spa pop-up. In pochi mesi, gli esperti delle Thermes Marins Monte-Carlo vengono formati nelle tecniche specifiche e sui prodotti che rendono unico ogni brand ospitato per offrire una nuova esperienza ai loro clienti.

Profondamente legati alla natura e radicati nella medicina tradizionale, i trattamenti a marchio Decorté sanno armonizzare e rigenerano corpo e mente. I trattamenti olistici di giovinezza costituiscono l’essenza stessa di Decorté, e vanno dalle tecniche di massaggio tradizionali ed assolutamente uniche, come il rilassamento miofasciale e il drenaggio linfatico, fino ai prodotti innovativi per la cura della pelle, capaci di trasformarne visibilmente l’aspetto. La ricerca all’avanguardia, gli ingredienti rari, le texture sensoriali e la fragranza lenitiva di ogni formula vengono portati al massimo livello, per far rivivere in modo visibile le pelli stanche, stressate o sfibrate dal tempo. Nella cornice di questa pop-up spa vengono offerti trattamenti per il viso e per il corpo, nonché un trattamento viso-corpo firmato Decorté x Thermes Marins Monte-Carlo.