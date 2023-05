Timothée Chalamet, nuovo volto della fragranza Blue de Chanel

La Maison Chanel ha il piacere di annunciare che Timothée Chalamet sarà il nuovo testimonial della fragranza BLEU DE CHANEL. Agli albori di una carriera già molto promettente, il ventisettenne franco-americano è un attore riconosciuto a livello mondiale. Con il suo fascino naturale, Timothée Chalamet incarna lo spirito visionario e avanguardista del prossimo capitolo di BLEU DE CHANEL. La sua rapida ascesa internazionale è cominciata grazie al ruolo nel film Chiamami col tuo nome, per la regia di Luca Guadagnino uscito nel 2017.

Un’interpretazione magnetica e disarmante che gli è valsa una nomination all’Oscar come Miglior attore (il terzo più giovane di sempre in questa categoria) e molti altri prestigiosi riconoscimenti internazionali. Dopo gli esordi sui palcoscenici di Off-Broadway, Timothée Chalamet ha arricchito in poco tempo il suo curriculum con una serie di ruoli complessi e molto diversi tra loro, diretto dai più affermati registi di Hollywood. Nel corso di quest’anno, riprenderà il ruolo di protagonista nell’attesissimo Dune: Parte 2 e interpreterà Willy Wonka nel film musicale Wonka, prequel del romanzo scritto da Roald Dahl nel 1964, Charlie e la fabbrica di cioccolato.

L’attore, in seguito, interpreterà Bob Dylan nel film di James Mangold A Complete Unknown, le cui riprese inizieranno quest’estate. BLEU DE CHANEL segna l’inizio della sua collaborazione con CHANEL e la sua prima esperienza come testimonial ufficiale di un brand fashion e beauty. La campagna stampa BLEU DE CHANEL con Timothée Chalamet, scattata da Mario Sorrenti, uscirà a giugno 2023. Il film pubblicitario diretto da Martin Scorsese uscirà nell’autunno 2023.