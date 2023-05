L’iconica sedia cantilever S 32 di Thonet

Arriva ora sul mercato in versione lounge, una poltrona leggera e compatta: la sedia cantilever S 32 di Thonet. Si tratta di una vera e propria icona del design che si adatta perfettamente ai diversi stili di progettazione e destinazioni d’uso, uno degli arredi in tubolare d’acciaio più amati e conosciuti, La nuova poltrona lounge S 32 riunisce in sé linee architettoniche, chiarezza delle forme e un confortevole effetto “oscillante”. Si presenta come un’integrazione ideale ai divani o pezzo forte negli spazi di coworking, reception di rappresentanza o ambienti privati arredati con stile.

Sedersi su una cantilever è un’esperienza che resta indelebile: la sedia ammortizza ed asseconda il movimento della persona consentendo una seduta dinamica. Anche nella poltrona lounge S 32 l’oscillazione del telaio in tubolare d’acciaio contribuisce al suo comfort straordinario: le caratteristiche tipiche della sedia cantilever si uniscono qui a quelle stilistiche della poltrona lounge per assicurare un confortevole effetto oscillante abbinato a un’estetica chiara e a un’affascinante leggerezza delle linee. Per offrire il massimo dell’ergonomia, la seduta è più ampia (58 cm) e leggermente inclinata all’indietro. La S 32 Lounge è senza braccioli per consentire di stare seduti uno accanto all’altro e comunicare con facilità, mantenendo un atteggiamento rilassato. Grazie all’altezza adattata della seduta (40 cm) è possibile abbinarla a un divano.

Tuttavia, contrariamente alle altre poltrone imbottite, la S 32 Lounge convince per la sua leggerezza formale e la dimensione compatta. Questo modello non occupa molto spazio e grazie all’armonioso telaio in tubolare d’acciaio, risulta essenziale, quasi trasparente e “impalpabile”. Il design chiaro e minimalista di questa seduta la rende ideale per diversi scenari, dagli spazi collettivi agli interni privati. Il progetto si basa sulla rinomata sedia cantilever in tubolare d’acciaio S 32 ideata da Marcel Breuer negli anni ‘20 del secolo scorso, la cui peculiarità consiste soprattutto nel coniugare materiali contrastanti fra di loro: la paglia di Vienna, da un lato, caratteristica dei tradizionali mobili in legno curvato di Thonet e, dall’altro, l’impiego ridotto del tubolare d’acciaio. La poltrona S 32 Loungeè disponibile, così come tutta la collezione S 32, con seduta in paglia di Vienna (S 32 VL), seduta imbottita (S 32 SPVL) o schienale e seduta imbottiti (S 32 PVL). Questa poltrona lounge rappresenta il completamento ideale della collezione composta da sedie cantilever classiche con e senza braccioli, una variante di sedia girevole (Atelier) e sgabelli da bar in due altezze differenti. La gamma completa di prodotti ora disponibile consente di realizzare ambienti coordinati, sicuramente più dinamici, movimentati da sedute di diverse altezze.