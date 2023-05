Vacanze a 3000 metri di altitudine all’Alpin Royal Wellness Refugium & Resort Hotel

A San Giovanni in Valle Aurina, il 4 stelle Superior Alpin Royal invita gli ospiti a vivere le emozioni ad alta quota con la proposta “Laghi di montagna e splendide cime”. Situato a pochi passi dalle funivie di Klausberg e di Speikboden, il cui utilizzo, tra fine maggio e giugno, diventa gratuito grazie al pass disponibile direttamente in hotel, l’Alpin Royal offre un ricco programma di attività e tanto relax. Escursioni guidate con visita alle malghe, passeggiate alla scoperta del Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina e dei luoghi panoramici più spettacolari, libero accesso alla Royal Spa e buono beauty: per chi desidera regalarsi una vacanza che coniughi sport, wellness e natura, il rifugio benessere Alpin Royal è la scelta perfetta.

Estate attiva in alta quota all‘Alpin Royal Wellness Refugium & Resort Hotel. L’elegante hotel 4 stelle superior, situato in una posizione esclusiva in località San Giovanni, è il luogo perfetto per vivere una vacanza all’insegna del benessere e delle attività outdoor in Valle Aurina. Con oltre 80 vette di 3000 metri di altitudine, 64 malghe, 850 km di itinerari per escursioni, la “valle del respiro” è il paradiso che l’Alpin Royal invita a scoprire attraverso la proposta “Laghi di montagna e splendide cime”, 7 notti con trattamento Royal inclusive, due escursioni guidate con visita alle malghe, passeggiata nel Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina, salita e discesa sul Monte Klausberg, utilizzo illimitato di tutti i mezzi pubblici in Alto Adige e molto altro.

L’Alpin Royal mette a disposizione dei propri ospiti, direttamente in struttura, il pass che consente di utilizzare le funivie in forma gratuita in tutta l’area vacanze della Valle Aurina. Dal 20 maggio al 30 giugno 2023 sarà possibile effettuare liberamente le corse con gli impianti di risalita dei centri Klausberg e Speikboden, raggiungendo i relativi comprensori, che offrono una fitta reta di itinerari per gli amanti del trekking e delle due ruote, numerosi alpeggi e rifugi presso i quali concedersi una sosta ristorativa e panorami di straordinaria bellezza. Nella proposta “Laghi di montagna e splendide cime” l’Alpin Royal prevede la salita al Monte Klausberg, dove anche i più piccoli possono divertirsi e vivere esperienze ludico didattiche nella natura grazie al Klausberg Family Park, e la passeggiata al Parco Naturale Vedrette di Ries Aurina, la più grande area naturale protetta dell’Alto Adige.

Anche il comprensorio escursionistico Speikboden (Monte Spicco) promette un mondo di avventure per gli appassionati di attività outdoor: oltre a rientrare tra i più grandi e suggestivi comprensori per il trekking della regione, lo Speikboden è considerato tra i migliori per il volo a distanza, utilizzato dagli esperti di parapendio.

Tanto relax nella Royal SPA

Il luogo per ricaricarsi e rilassarsi dopo le attività all’aria aperta è l’elegante Royal Spa:oltre 1000 m² di area benessere che comprende una piscina coperta, il mondo delle saune e la beauty farm (con una proposta esclusiva di massaggi, bagni, impacchi, bendaggi e trattamenti, potenziati dall’utilizzo dei prodotti di alta gamma Piroche Cosmétiques e Vitalis Dr. Joseph). Infine, il giardino spa con grande vasca idromassaggio e lettini prendisole regala agli ospiti privacy assoluta e profonda tranquillità immersa nei suoni della natura circostante.

All’Alpin Royal, membro dell’associazione prestigiosa “The Small Luxury Hotels of the World”, gli amanti delle vacanze attive possono tuffarsi nella natura delle maestose montagne delle Alpi altoatesine, godendosi tutto il comfort di un rifugio benessere e un’altissima qualità nei servizi, garantita grazie ai regolari mystery check. A completare quest’esperienza di profondo benessere la raffinata proposta gourmet con prodotti regionali di prima scelta e menu senza glutine.