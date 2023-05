La rivoluzione sostenibile Made in Italy del Gruppo Gabel

Il Gruppo Gabel è una delle poche realtà italiana del settore tessile che ha scelto di investire e di produrre in Italia mantenendo elevati standard qualitativi, etici e sostenibili offrendo attraverso i suoi quattro brand – Gabel1957 e Somma1867, Pretti e VallesusaCasa – collezioni che esprimono lo stile e la creatività del Made in Italy.

GABEL1957, Naturae

Ritorna con tre nuovi disegni la linea Naturae, punta di diamante dell’aziendache identifica i valori e le scelte dell’azienda dal punto di vista etico e ambientale. Da sempre caratterizzata da uno charme e un’eleganza senza tempo, la linea Naturae viene realizzata da oltre 20 anni esclusivamente con fibre naturali – nel pieno rispetto dell’ambiente – e cotone non trattato per creare il minor impatto sull’ambiente possibile. Naturae è una produzione 100% Made in Italycertificata che coniuga la semplicità e l’armonia della Natura con il fascino della tradizione.

Ethos

Anche per questa primavera viene proposta la collezione Ethos con alcuni dei suoi disegni significativi. La linea, oltre a essere amatissima dal pubblico Gabel, è particolarmente sensibile all’impatto ambientale. Una scelta “consapevole” dei filati caratterizza, infatti, l’intera collezione: i completi letto e bagno sono in puro cotone certificato GOTS (Global Organic Textile Standards); per le trapunte e gli accessori letto sono stati utilizzati componenti naturali (cotone, lana, kapok e lattice) e rigenerati (come la piuma e il poliestere, con certificazione GRS).

SOMMA1867 Memoria

Il profondo rispetto e la cura artigianale lungo tutta la filiera produttiva caratterizzano anche l’oramai iconicacollezione Memoria. Le sue amate tinte unite di pregio – riproposte con nuove varianti colore – sono realizzate in percalle di puro cotone organico certificato GOTS. Memoria è una scelta, un messaggio d’amore per le generazioni future . La mano eccezionalmente vellutata e cascante del percalle biologico conferisce una morbidezza unica ed avvolgente. Memoria è la felicità del tornare a casa, lasciando fuori dalla porta la fretta, il rumore e lo stress.