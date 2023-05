Le nuove proposte con finitura tridimensionale di Arbi Arredobagno

Arbi Arredobagno – azienda espressione di una produzione totalmente Made in Italy – amplia costantemente le proprie collezioni per stare al passo con le nuove tendenze dell’abitare contemporaneo e per rispondere alle richieste di un mercato sempre più esigente. Tra le recenti proposte del brand, una particolare attenzione è stata riservata alle finiture con effetto tridimensionale – disponibili in legno di Rovere, in varie nuance di laccati e persino in Quarzo Resina – per dar vita a composizioni capaci di donare carattere e personalità agli ambienti. Il gioco di luci e ombre suggerisce un’inedita esperienza tattile e trasforma così l’estetica in elemento sensoriale. Le collezioni Code Riga, Luxor e Sky Ondina di Arbi Arredobagno offrono un altissimo livello di personalizzazione, dando vita a realizzazioni sartoriali dallo stile unico e sofisticato.

Code Riga si distingue per il regolare motivo rigato effetto 3D dal forte imprinting grafico e dalla presa maniglia a 45°. L’elevata ricercatezza è garantita anche dall’ampia gamma di finiture disponibili, dalle varianti in legno Rovere, alle molteplici alternative cromatiche in laccato.

Luxor è il programma d’arredo contraddistinto da anta sottile con apertura push-pull e telaio in alluminio – disponibile in bianco, nero e oro spazzolato – che sviluppa un frontale a filo top concepito per accogliere eleganti pannelli dalle diverse finiture. Due le texture tridimensionali disponibili: Millerighe, presentata in legno di Rovere e in Quarzo Resina, e la nuova variante Intreccio, disegnata dallo studio Garcìa Cumini, la cui texture ricorda la lavorazione del vimini.

Quest’ultima finitura, disponibile nella variante Chiaro o Scuro, caratterizza la nuovamadiaReed con ante curve: un complemento d’arredo dal fascino senza tempo pensato per dialogare con tutti gli ambienti della casa.

Sky Ondina, disponibile in tre varianti Olmo e nel pregiato Rovere Spessart, è caratterizzata da una superficie tridimensionale che ricrea l’effetto di un’onda morbida e regolare, proposta sia sui frontali che sui fianchi per una configurazione completa e altamente rifinita. L’elevata funzionalità è garantita dall’apertura push-pull di serie ma, su richiesta, può essere accessoriata dalla comoda maniglia Lato, estremamente prensile e di design.

Estetica, attenzione al dettaglio e qualità sono i valori che guidano da sempre Arbi Arredobagno nella continua ricerca di un design innovativo, dando la possibilità a chiunque di portare nella propria quotidianità arredi originali.