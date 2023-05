G.O.A.T. l’innovativo bracciale tennis elastico by Crieri

Crieri, brand di gioielleria Made in Italy con sede nel distretto orafo di Valenza, esordisce sul mercato con una novità dirompente, un innovativo bracciale tennis elastico oggetto di brevetto internazionale. Il nuovo progetto è stato denominato G.O.A.T. (Greatest Of All Time) ed esprime l’attitudine dell’azienda alla continua evoluzione, mirata al miglioramento della propria proposta verso un mercato ampio e molto tradizionale. Con G.O.A.T., Crieri si distingue nuovamente grazie al bracciale tennis, gioiello che nel tempo ha connotato la produzione del brand decretandone il successo.

“L’introduzione della nuova collezione G.O.A.T. ci permette di differenziarci significativamente e ulteriormente dalla concorrenza. Siamo da sempre attenti osservatori del contesto in cui operiamo e ciò ci ha permesso di essere riconoscibili nel tempo con i nostri tennis, tant’è che abbiamo potuto brevettare alcune soluzioni costruttive. Con questo nuovo step, G.O.A.T., mettiamo a frutto la nostra esperienza e competenza per fare un altro passo in avanti e per proporre non solo un gioiello esteticamente ineccepibile, ma anche un prodotto molto interessante dal punto di vista della qualità e del posizionamento prezzo” – commenta Alessandro Saracino Founder e CEO di Crieri.

Nato da due anni di ricerca e sviluppo sulla base di attente ricerche e analisi del panorama della gioielleria nazionale e internazionale, il nuovo bracciale tennis elastico di Crieri valorizza il know-how produttivo dell’azienda Valenzana che ha sviluppato un rivoluzionario sistema di assemblaggio del gioiello che permette l’allineamento perfetto dei castoni potenziando il meccanismo di G.O.A.T. in modo da rendere il bracciale molto resistente, leggero e praticamente indistruttibile.

La nuova costruzione del tennis G.O.A.T. ne definisce non solo le caratteristiche tecniche intrinseche, ma anche l’aspetto estetico e la modalità di utilizzo. Il nuovo bracciale elastico non ha chiusura e si presenta quindi come un gioiello perfetto nella sua lineare continuità e molto facile da indossare, basta un semplice gesto.

I nuovi bracciali della collezione G.O.A.T. di Crieri saranno realizzati in oro giallo, bianco e rosa con diamanti bianchi, neri, brown, blu e gialli oltre a rubini, zaffiri rosa e blu in un mix innovativo di armonia e proporzioni. Tra le varianti della collezione, anche bracciali con preziose pietre colorate e “spot” di diamanti bianchi.

La collezione comprenderà bracciali disponibili in circa 8/9 carature differenti e 3 taglie di riferimento – S, M, L – concepite espressamente per uomo e donna per garantirne la vestibilità ottimale.

Non mancheranno nell’ambito della proposta G.O.A.T. alcune versioni speciali realizzate con pietre con tagli di forma (cuore, baguette, per esempio) e versioni con i preziosi smeraldi colombiani di cui Crieri è grande interprete. Ci sarà anche spazio per creazioni custom-made.