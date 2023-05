Bullfrog: il meglio sempre con te

I formati da 100ml permettono di avere sempre con sé tutto il comfort e lo stile Bullfrog. I nuovi travel size sono perfetti per il bagaglio a mano, per la borsa weekender dell’ultimo minuto, ma anche per la sacca della palestra e – perché no – per il cassetto della scrivania. Tutti i giorni, tutto l’anno, i must have Bullfrog sono sempre a portata di mano. Una new entry di Bullfrog è il Deodorante spray antitraspirante 100ml, un alleato di ogni giorno da avere sempre con sé.

Questo deodorante regala una sferzata di freschezza grazie alle sue note verdi e speziate di vetiver, pompelmo e rabarbaro. La sua formula con il 97,4% di ingredienti naturali e sali di alluminio, tiene sotto controllo per tutto il giorno traspirazione e odori e svolge sulla pelle un’azione lenitiva, grazie all’estratto di aloe vera dalle proprietà calmanti e idratanti.

Dimensione del viaggio:

Fluido detergente delicato barba+capelli

Una proposta irrinunciabile Bullfrog e del necessaire da viaggio: questo shampoo fluido è adatto a ogni tipo di barba e capelli perché formulato per una detersione efficace e rispettosa della cute. La sua texture in olio gel a base di tensioattivi delicati lascerà sulla vostra pelle una delicata profumazione verde e fresca. Inoltre, grazie ai suoi attivi naturali, quali estratto di pomodoro, menta piperita, liquirizia, è l’ideale in caso di sensibilità, secchezza e irritazione del cuoio capelluto e della pelle, e di lavaggi frequenti perché ristabilisce l’equilibrio cutaneo eliminando l’eccesso di sebo e forfora, e lasciando capelli e barba morbidi e luminosi.

Sapone liquido mani e corpo

Questo è il prodotto da mettere in borsa sempre: il sapone liquido mani e corpo di Bullfrog è il vero must have da valigia perché ha funzione detergente e igienizzante, da utilizzare all over, lascia la pelle sorprendentemente morbida, idratata e profumata grazie alla sua piramide olfattiva con note speziate e fresche.

Shampoo nutriente restitutivo barba+capelli

Dedicato a chi vuole portare con sé tutta l’esperienza della coccola da barbershop anche in viaggio. Questo detergente dalla texture cremosa è ideale per idratare barba e capelli. Grazie agli attivi botanici contenuti nella sua formula, come ad esempio l’olio di pistacchio, restituisce a barba e capelli nutrimento e docilità. La fragranza molto ricercata, ricorda le avvolgenti note del pistacchio e della mandorla.

Eau de Toilette Elements

La linea Elements, con le sue quattro Eau de Toilette, racchiude i quattro elementi della natura per meglio rappresentare l’uomo che le indossa. Grazie a un meticoloso studio e abbinamento di ingredienti, AIR, FIRE, WATER e EARTH racchiudono rispettivamente la leggerezza, la vivacità, la freschezza e la solidità che ogni uomo cerca. Uno stimolante viaggio olfattivo alla scoperta di tutte le sfumature che la natura ha da offrire attraverso i suoi elementi.