L’Acqua spray antiossidante di Terme di Saturnia

Con l’arrivo delle giornate calde la nostra mente inizia a viaggiare verso mete lontane e il nostro corpo richiede leggerezza e freschezza. Dona alla tua pelle l’attenzione che merita con Mineralizing thermal mistdi Terme di Saturnia, l’acqua spray che grazie alla vaporizzazione e alla combinazione di oligoelementi e attivi vegetali prebiotici in grado di svolgere un’azione tonificante e antiossidante rinfresca e dona benessere.

Terme di Saturnia, dal 1919 al servizio per la cura e il benessere dei suoi estimatori, ha messo a punto una linea completa di trattamenti viso e corpo, che hanno nel cuore della formula ilSaturnia Bioplancton, un principio funzionale esclusivo e prezioso che si genera quotidianamente nel momento in cui l’acqua termale raggiunge il cratere che ha sulla pelle straordinari poteri normalizzanti e idratanti.

L’acqua spray ridona freschezza e benessere attraverso una fine vaporizzazione. Una combinazione unica di oligoelementi e attivi vegetali prebiotici in grado di svolgere un’azione tonificante e antiossidante. L’Acqua termale Terme di Saturnia, veicolata in forma liposomiale, è ricco di idrogeno solforato, anidride carbonica e bicarbonato, coadiuvanti nello stimolare la vasodilatazione, migliorare la nutrizione dei tessuti e rimuovere le sostante tossiche. Può essere vaporizzata su viso e corpo, lasciando la pelle fresca e morbida, o utilizzata come tonico dopo la detersione. Ideale per fissare il trucco.