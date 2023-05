Alexa e Chopard Italia insieme alla kermesse cinematografica di Cannes

In occasione della 76° edizione del Festival del cinema francese, Alexa intrattiene con tante curiosità dedicate alla prestigiosa manifestazione cinematografica grazie a Chopard Italia, brand italiana della Maison svizzera di Alta Gioielleria e Orologeria, sponsor ufficiale dell’appuntamento glamour d’eccellenza dal 1998, che quest’anno ha invitato l’assistente vocale di Amazon sulla leggendaria croisette.

Alexa è una vera fan del Festival e l’alleata perfetta per seguirlo: condivide, infatti, tante curiosità divertenti, in un viaggio tra cinema, glamour, look indimenticabili e aneddoti. Ecco cosa chiedere ad Alexa per immergersi nell’atmosfera scintillante del famoso tappeto rosso:

“Alexa, raccontami un aneddoto sul Festival del cinema francese” : Alexa ci porta dietro le quinte del Festival raccontandoci tanti aneddoti e retroscena sui magici momenti della manifestazione cinematografica, come curiosità sulla Palma d’oro – l’ambitissimo premio assegnato ai vincitori – sulle gemme utilizzate per i gioielli indossati dalle dive in occasione della kermesse e molto altro.

: Alexa ci porta dietro le quinte del Festival raccontandoci tanti aneddoti e retroscena sui magici momenti della manifestazione cinematografica, come curiosità sulla Palma d’oro – l’ambitissimo premio assegnato ai vincitori – sulle gemme utilizzate per i gioielli indossati dalle dive in occasione della kermesse e molto altro. “Alexa, cosa ne pensi dei film in concorso a Cannes?” : l’assistente vocale ci dà scoop e anticipazioni su cosa vedere al cinema nei prossimi mesi.

: l’assistente vocale ci dà scoop e anticipazioni su cosa vedere al cinema nei prossimi mesi. “Alexa, commenta i look di Cannes” : Alexa commenterà i tantissimi outfit stellari di questa edizione, tra abiti stravaganti, tacchi vertiginosi e magnifici gioielli.

: Alexa commenterà i tantissimi outfit stellari di questa edizione, tra abiti stravaganti, tacchi vertiginosi e magnifici gioielli. “Alexa, chi partecipa a Cannes?” : per scoprire attori, attrici e titoli in gara.

: per scoprire attori, attrici e titoli in gara. “Alexa, qual è il tuo film preferito del Festival del cinema francese?”: Alexa ha già sua una preferenza? Basta chiederlo per scoprirlo.

Dal 1998, la Maison Chopard è partner ufficiale del Festival di Cannes. Oltre a realizzare nei propri laboratori la leggendaria Palma d’oro e tutti i trofei da consegnare in occasione della cerimonia finale di premiazione, Chopard realizza, ogni anno, una collezione di Alta Gioielleria completamente dedicata al Festival, la Red Carpet Collection. Pezzi unici di straordinaria bellezza che scintillano durante il tradizionale rituale della Montée des Marches indossati da attrici, modelle e star internazionali. Inoltre, la Maison premia i talenti emergenti della cinematografia mondiale con il Trofeo Chopard.