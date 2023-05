Show Your True Colors, la nuova collezione Le Vernis 2023 by Chanel

Questa stagione, lo Studio di Creazione Maquillage di Chanel esprime tutta la sua creatività rivisitando la linea LE VERNIS: nasce così una collezione ricca ed espressiva, in grado di adattarsi a ogni stato d’animo e a ogni emozione. Una collezione pensata come un vero e proprio linguaggio, come il riflesso di un’allure, come quel dettaglio di stile che fa la differenza. Chanel ha esplorato le sfumature più sottili del suo vocabolario cromatico per comporre una nuova gamma di tinte che si traducono in 24 nuovi smalti, di cui 17 inediti, dai più “pop” ai più misteriosi, per dare voce a ogni personalità e a ogni spirito creativo. Perché vestire le unghie di rosso fuoco, rosa chiaro o grigio kaki, significa affermare chi siamo in quel preciso istante. Il colore suscita emozioni, il colore evoca sensazioni: Chanel lo sa bene. Per questo la Maison ha scelto di connotare ogni smalto di questa collezione, costruita intorno a cinque grandi famiglie di colore, con una personalità ben precisa.

Colori che sprigionano energia: rosso fuoco, fucsia vibrante, corallo brillante, prugna intenso… colori luminosi che accendono l’atmosfera in uno schiocco di dita.

Colori che confortano e rasserenano: toni neutri delicati, come un rosa tenue o un beige caffelatte, che ispirano pace e tranquillità.

Colori che donano gioia: celeste, lilla fresco, giallo acceso, nuance che esprimono freschezza, leggerezza e ottimismo. Un invito a giocare con il colore, senza rinunciare a un pizzico di innocente malizia.

Colori che sfidano le convenzioni: tinte fuori dagli schemi, impossibili da definire. Tinte in bilico tra due mondi, come un terracotta dalle sfumature rosate o un grigio androgino con accenti kaki.

Colori che si impongono: un manifesto scritto da tre sfumature di rosso assertive e seducenti.

E infine, come tocco finale che completa la palette: un oro antico, una tinta preziosa per le grandi occasioni.

Insomma, la collezione di smalti Le Vernis 2023 de Chanel è stata immaginata per soddisfare ogni occasione, umore o ancora, per ogni stile di vita. Abbinamenti di colori vibranti creano look grafici, artistici, emblematici, e decorano la manicure con i simboli della Maison in edizione limitata.