Gli essenziali di Eisenberg

In occasione della scelta di un regalo beauty si cerca di stupire chi si vuol bene. E scegliere i prodotti firmati Eisenberg è sempre un’idea molto apprezzata anche da chi di solito dedica poco tempo alla propria skincare. Non solo. Prendersi cura della propria pelle è anche una dedica d’amore verso sé stessi. Che sia una crema ricca per pelli più mature o una maschera per ritrovare istantaneamente uno sguardo riposato o ancora, una fragranza fresca e delicata, ecco alcune proposte del marchio francese per regalare bellezza.

SOIN ANTI-AGE

Una formula “magica” avanzata che si fonde con la pelle, dall’azione antirughe e rassodante per lasciare la pelle tonica, levigata e ringiovanita. Ideale anche per le pelli devitalizzate. La sua texture setosa è formulata con attivi mirati: il Retinolo incapsulato, gli Olii di Borragine e Semi d’Uva per rigenerare e nutrire, le Vitamine E e C per

combattere contro i radicali liberi, le Ceramidi Vegetali per preservare e trattenere il film idrolipidico e proteggere la pelle dalle aggressioni ambientali, le Alghe Rosse per eliminare le tossine. Si applica mattina e/o sera su viso e collo perfettamente detersi, da sola o sovrapposta ai sieri.

MASQUE CREME MAGIQUE

Delicata e confortevole, questa maschera contorno occhi della linea Excellence permette di ritrovare istantaneamente uno sguardo riposato. La Formula TRIO-MOLECOLARE® assicura un’azione anti-età efficace; la caffeina attenua i gonfiori e le occhiaie come per magia e riduce le microadiposità localizzate, mentre simultaneamente l’agente Tensore Biotecnologico distende la pelle e stimola la sintesi di collagene con un immediato effetto liftante. Le rughe sono levigate e la pelle ritrova la sua tonicità ideale. Si tratta di un trattamento indispensabile per il contorno occhi affaticato, devitalizzato o per le pelli secche, capace di idratare e ridurre la secchezza cutanea e svolgere un’azione calmante e decongestionante.

Consigli di utilizzo: Si applica una o due volte alla settimana sul contorno occhi pulito. Lasciare agire 15-20 minuti. Con un leggero massaggio, far penetrare il prodotto o eliminare con batuffolo di cotone inumidito con acqua. Proseguire con il trattamento giorno o notte se necessario.

EAU FRAÎCHE

Fragranza fresca e indimenticabile di scintillante freschezza e dalla personalità assolutamente francese. Il Bergamotto si intreccia al Pepe Rosa nelle note di Testa fino ad incontrare le fredde note di cuore dell’Anice e della Menta accoppiate ad una delicata nota di Neroli su un persistente fondo di Legni preziosi.

Note di testa: Bergamotto, Cardamomo, Pepe Rosa.

Note di cuore: Anice, Menta, Zenzero, Lavanda, Neroli.

Note di coda: Legni Preziosi.

Disponibile nei formati da 30ml, 50 ml e 100 ml.