Le nuove Connect In Colour Eye Shadow Palette by M.A.C

Eye Shadow Palette può regalare un’esperienza digitale immersiva, grazie alle nuove M·A·C Connect In Colour Eye Shadow Palette. Una nuovissima collezione di sette palette occhi che reinventa e innova il concetto stesso di ombretto: resa purissima del colore in una sola passata e un QR code da scansire per liberare la voglia di esprimersi senza limiti. Ogni palette è un portale per un universo online di formazione, talento e ispirazione in continua evoluzione, grazie ai contenuti creati da artisti, influencer, trend setter e M·A·C Lover in tutto il mondo.

Connect In Colour porta i look a un livello successivo, grazie ai consigli dei professionisti e a idee straordinarie su come realizzare un’originale interpretazione dei #MACTrend. “Queste palette ispirano la creatività già al primo sguardo,” afferma Anton Zimin, M·A·C Senior Artistry Manager, APAC che specifica, “grazie alle ispirazioni a portata di QR code, potrai creare i look occhi che desideri in un battibaleno”

Creare infiniti look con ombretti più pigmentati di sempre – oggi disponibili in quattro texture soffici come seta che vanno dall’ultra matte al metallo fuso. “La texture di questi ombretti è incredibile,” spiega Zimin. “Matte, vellutati, metallizzati, glitterati o brillanti… Questi ombretti, approvati dai nostri Artisti, sono davvero facili da applicare sia coi pennelli da sfumatura che con quelli a punta piatta – e persino coi polpastrelli!” La nostra originale formula si fonde perfettamente sulle palpebre – per un’applicazione uniforme e un’impeccabile resa del colore, che puoi modulare e sfumare a tuo piacimento. Inoltre, ogni ombretto è formulato con un carico di pigmenti che è fino al 25% superiore a quello di tutti gli altri ombretti presenti nelle palette M·A·C.

Questa collezione futuristica presenta tre palette da 12 cialde

Unfiltered Nudes permette di giocare, in chiave versatile e portabile, coi toni neutri grazie a una schiera di splendide tonalità nude dal finish matte, beige scintillanti o bronzi intensi per look occhi che vanno dal minimalista all’audace. Caldo o freddo, opaco o metallizzato… Non resterà inutilizzata neanche una tonalità di questa imperdibile palette dai toni nude.

Future Flame si concentra sui toni caldi con una ardente selezione di tonalità rame, ocra e ambra per look eleganti e sensuali. Da una calda intensità naturale a una seducente profondità, dagli anni ’70 all’effetto Golden Hour, queste tonalità riscaldano e accendono il look occhi, conferendo ineguagliabile dimensionalità.

Hi-Fi Colour presenta uno spettro interstellare di ipnotici toni fluorescenti e classici senza tempo per sostenere la tua ricerca artistica, senza porre limiti alla tua creatività. “Questa palette mi ispira continuamente a creare nuovi look vibranti,” confida Yi Sung-Wooc, M·A·C National Artist, Corea. “Le sue texture si possono sfumare gradatamente con le dita, applicare con pennelli come il 239S o il 230S, o miscelare con Fix+ per realizzare vivaci liner look.” Verde lime, giallo limone, cobalto, fucsia e ultravioletto aumentano l’intensità per dare vita a una palette tanto pura e definita nei colori quanto giocosa nell’atteggiamento. “Mi sento in vena di #ColourClash trend,” afferma Sung-Wooc. “I look occhi bicolore sottendono a una nuova tendenza hi-fi che, nella prossima stagione, avrà grande risonanza tra la Generazione Z.”

La collezione Line-Up di 4 Eye Shadow palette da sei cialde ciascuna

Embedded In Burgundy offre un eclettico guardaroba di marroni profondi, bordeaux e sfumature di oro rosato per realizzare infiniti look sofisticati e seducenti.

Rose Lens schiera un fresco bouquet di romantici toni rosati, beige e marroni per creare ogni genere di look, dal più naturale al più stravagante.

Encrypted Kryptonite è un volubile mélange di fumanti sfumature opache e metallizzate, per look teatrali e drammatici.

Bronze Influence si avventura nell'universo dei toni della terra e dell'oro, dei verdi oliva e dei taupe per look opulenti e sfarzosi.

