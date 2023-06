FAQ Swiss anche in Italia, la rivoluzionaria skintech dei trattamenti viso

FOREO, il gigante svedese del beautytech, è orgogliosa di annunciare la nascita di un nuovo brand all’interno del suo portfolio di soluzioni skincare ad altissima performance. E’ arrivato, infatti, in Italia il brand FAQ Swiss ed i suoi attesissimi dispositivi per effettuare trattamenti antietà di livello professionale nella comodità di casa: i device a radiofrequenza FAQ 101, FAQ 102 e FAQ 103 Diamond, e le maschere viso a luce LED a spettro completo FAQ 201 e FAQ 202.

FAQ Swiss è un nuovo marchio sotto il cappello di FOREO, ideato per reinventare il modo in cui percepiamo l’invecchiamento cutaneo, ricordando alle persone che, sebbene l’invecchiamento sia inevitabile, il potere di controllare come invecchiamo è nelle nostre mani.

FAQ Swiss è dunque orgogliosa di inaugurare una nuova era dell’anti-age, rappresentando la fusione più potente al mondo di bellezza di livello professionale e trattamenti ‘at home’.

Il brand è stato creato appositamente per coloro che prendono sul serio la cura della propria pelle, che hanno investito in trattamenti clinici per minimizzare i segni dell’invecchiamento e si aspettano la medesima qualità e gli stessi risultati nei trattamenti futuri.

Igor Spina, General Manager South Europe di FOREO, commenta: “Sebbene siamo d’accordo sul fatto che non possiamo evitare l’invecchiamento, possiamo certamente influenzare il modo in cui invecchiamo. FAQ Swiss eleva ancora una volta gli standard e si propone di cambiare il nostro modo di pensare al processo di invecchiamento grazie alla combinazione di tecnologie all’avanguardia e studi sul processo di invecchiamento che permetteranno di introdurre nel comfort di casa dispositivi sicuri e facili da usare, in grado di offrire trattamenti idonei a rivitalizzare e ringiovanire la pelle senza l’utilizzo di macchine ingombranti e cavi”. Scopriamo tutte le rivoluzionarie innovazioni, tecnologie, e benefici della gamma FAQ:

FAQ 201 e FAQ 202

Il brand è orgoglioso di presentare il suo fiore all’occhiello: FAQ 201 e FAQ 202 le rivoluzionarie maschere viso a luce LED a spettro completo ed in silicone, per trattamenti di livello professionale e clinicamente testati nel comfort di casa tua, per risultati di massima efficacia abbinati a massima semplicità. Dimenticati le soluzioni sul mercato, scomode, pesanti, ingombranti e complesse. Realizzate in silicone flessibile, queste innovative maschere si adattano ai contorni del viso, per una copertura uniforme della luce.

Inoltre, FAQ 201 e 202 sono dotate di fascia in silicone antiscivolo dietro alla nuca e di un’ampia e sicura apertura sul attorno agli occhi, così potrai muoverti liberamente e goderti trattamenti viso a LED di livello spa, con la semplice pressione del pulsante sulla fronte.

FAQ 202 è dotato di 8 diverse lunghezze d’onda (3 in FAQ 201), incluso il NIR, e ben 500 replicatori di luce, per consentire alla luce LED di penetrare uniformemente nella pelle. Il tutto studiato e dermatologicamente testato per targetizzare i segni dell’invecchiamento ed altri problemi della pelle, mentre tu fai letteralmente qualsiasi altra cosa.

I dispositivi skintech FAQ 201 e FAQ 202 sono ricaricabili via USB e sono interamente personalizzabili via app, per trattamenti viso di livello professionale studiati per ogni esigenza della pelle. La confezione include inoltre FAQ Silicone Cleaning Spray da 60ml, per detergere il device ed assicurare la massima igiene.

FAQ 101, FAQ 102, FAQ 103 Diamond

TECNOLOGIA A RADIOFREQUENZA

La radiofrequenza è una tecnologia non invasiva che utilizza onde a bassa energia per riscaldare lo strato profondo della pelle, ovvero il derma. Il calore stimola la produzione di collagene ed elastina per aiutare a sostituire la vecchia pelle danneggiata con una nuova pelle più sana e ringiovanita.

La radiofrequenza riscalda inoltre il tessuto cutaneo per ridurre il tessuto adiposo sulla parte superiore della pelle, aiutando a ridurre le linee sottili e coadiuvando il rilassamento cutaneo, per rivelare un aspetto liscio, tonico, e scolpito.

La radiofrequenza di FAQ 101 e FAQ 102 è chiamata “Power-RF” in virtù delle potenti e sicure onde a radiofrequenza che utilizza e dei risultati massimizzati che offre.

TECNOLOGIA A ELETTROSTIMOLAZIONE MUSCOLARE (FAQ 102)

Spesso definita ‘lifting naturale’, l’elettrostimolazione muscolare (EMS) è una soluzione non invasiva per rassodare la pelle e ridefinire i lineamenti del viso. Applicato su viso e collo, il dispositivo FAQ 102 emette correnti elettriche a basso voltaggio che rispecchiano le correnti elettriche del proprio corpo a livello cellulare.

Questa tecnica ha un effetto tonificante che aiuta a rassodare la pelle cadente, rivelando un incarnato tonico, compatto e liftato.

L’elettrostimolazione muscolare di FAQ è chiamata “EMS-Pro” per via della potenza di livello professionale che utilizza, la quale è più forte di molti altri dispositivi a EMS sul mercato.

TECNOLOGIA A PULSAZIONI T-SONIC

Il motore ad alta efficienza che alimenta i dispositivi FAQ genera sottili oscillazioni, chiamate pulsazioni T-Sonic™. Queste pulsazioni massaggiano delicatamente il viso per aumentare la luminosità della pelle e potenziare l’assorbimento di creme e sieri, migliorandone così l’efficacia.

La “T” in T-Sonic™ è l’abbreviazione di transdermiche, così chiamate poiché queste pulsazioni viaggiano attraverso gli strati esterni della pelle.

Le pulsazioni T-Sonic costituiscono un validissimo alleato nel rilassare i punti di tensione del viso, distendere le linee sottili, e migliorare il microcircolo sanguigno, riducendo dunque inoltre la comparsa di gonfiori ed occhiaie.

TECNOLOGIA A LUCE LED A SPETTRO

Usata per trattare diverse problematiche cutanee, dalla pigmentazione, linee sottili e acne, alla rosacea, vene varicose e grana irregolare della pelle, la terapia a luce a LED aggiunge la massima potenza a qualsiasi trattamento di ringiovanimento cutaneo. In particolare, è stato dimostrato che le luci LED pulsate penetrano negli strati più profondi del derma, esaltando le qualità individuali ed i benefici di ciascun colore di luce LED, nel modo più efficace possibile. Dotato di 8 diverse luci a LED, FAQ102 presenta uno spettro di luci a LED più ampio rispetto a qualsiasi altro simile device sul mercato.

Oltre ad essere molto efficaci, alcune tecnologie anti-età come ad esempio la radiofrequenza e l’elettrostimolazione muscolare sono note per essere un po’ fastidiose sulla pelle, in particolare in termini di piccole scosse o calore che possono talvolta essere percepiti ai primi utilizzi.

Il dispositivo FAQ 102 è stato progettato pensando proprio a ciò. L’esclusivo Anti-Shock System™ è un sistema integrato intelligente che scansiona la pelle e regola le correnti elettriche ed il calore in modo da non provare fastidi quando il dispositivo entra in contatto con la pelle.

Inoltre, i dispositivi FAQ 101, 102 e 103 sono ideati in silicone ultra-igienico, controlli manuali, ricarica USB ad alta efficienza, e connessione via app per la massima personalizzazione e per il tracciamento del dispositivo tramite la funzione “Find My Device”.

FAQ 103 Diamond è inoltre decorato con ben 5 diamanti a 0.25 carati, per un’esperienza skincare veramente lussuosa ed esclusiva.

FAQ P1

Complementa i dispositivi della gamma FAQ la base primer FAQ P1 da 30ml ad essi abbinata, da applicare prima del trattamento con i dispositivi stessi. Formulato con prezioso miele di manuka, questo primer ricco di sostanze nutritive ammorbidisce la pelle e ne migliora l’elasticità per una carnagione naturalmente radiosa. Inoltre, la sua potente formula antiossidante ravviva la pelle per una carnagione dall’aspetto più giovane, mentre le sue proprietà idratanti e nutrienti leniscono la secchezza cutanea, donando alla pelle un’aspetto più sano. FAQ P1 è dermatologicamente testato, ha una formula clean, ed è adatto a tutti i tipi di pelle.