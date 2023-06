Lo stile ricercato delle cabine doccia walk-in di Provex

La cabina doccia walk-in di Provex è la proposta open space dal design minimal, che unisce bellezza e praticità. L’appeal contemporaneo rende questa configurazione una delle soluzioni più richieste per scelte d’arredo moderne e sofisticate. Il segreto del suo fascino è la capacità di donare profondità e luminosità alla stanza da bagno con una resa estetica che non teme confronti, grazie alla parete in vetro e all’abbinamento con piatti doccia dai profili minimi o a filo pavimento.

Tra gli indiscutibili vantaggi anche la più semplice e veloce accessibilità, particolarmente funzionale per le persone con difficoltà motorie, oltre alla maggiore facilità di manutenzione e pulizia.

Tra le numerose proposte walk-in Provex, segnaliamo i modelli Combi Free CF-1, Jolly JD, Modula MR-1, S-Lite SW-5 e Vario VW-6: eleganti soluzioni in grado di regalare alla stanza da bagno una mise raffinata e contemporanea. Tutti i modelli citati sono dotati di profili a parete con tecnologia Silicon Free, sviluppata e realizzata in esclusiva da Provex, che prevede una guarnizione speciale in pvc resistente all’acqua con conseguenti benefici in termini di igiene e pulizia.

Provex, punto di riferimento per il settore e sinonimo di qualità Made in Italy, sviluppa costantemente proposte di assoluta eccellenza, che si esprimono nella perfetta sintesi tra ricerca tecnologica, materiali di alta qualità, design d’avanguardia e funzionalità.