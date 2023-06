Si rinnova lo charme di Borgobrufa Spa Resort

L’aria della nuova stagione porta una ventata di novità a Borgobrufa SPA Resort, il raffinato hotel 5 stelle a Torgiano, in provincia di Perugia, che accoglie gli ospiti con l’eleganza e il comfort di sempre, ma con una veste rinnovata. Questo è il periodo ideale sia per visitare l’Umbria, una terra che in primavera si anima di eventi e manifestazioni, e sia per soggiornare nelle raffinate camere del lussuoso hotel adults only (18+), protagoniste di un sofisticato restyling.

Dopo il torpore dell’inverno anche Borgobrufa SPA Resort ha voluto cambiare volto ad alcune delle sue raffinate camere, per assicurare agli ospiti un regno di charme e lusso ancora più esclusivo. Le Dream suites, le Panorama Room, le Comfort Room e le Garden Room sono state protagoniste di un cambiamento degli arredi e delle pareti: tutte le tipologie di camere ora presentano il medesimo stile d’arredamento, per restare in linea con la ricercatezza del resort. Ma non è finita. La piscina estiva, infatti, da maggio accoglierà un nuovo bar per garantire agli ospiti anche un punto ristoro rinnovato.

Il benessere completo è assicurato dalla SPA, la più grande dell’Umbria con 3.000 mq votati al wellness per rigenerare anima e corpo degli ospiti con un approccio unico. Tra le più importanti strutture spa nell’ambito dell’hotellerie di lusso nazionale, infatti, Borgobrufa SPA Resorts offre nutrimento ed energia al corpo e allo spirito per tutti coloro che amano concedersi una vacanza rigenerante all’insegna del benessere. Dal mondo delle acque con la piscina interna ed esterna riscaldate e la piscina estiva, al mondo delle saune con il bagno di vapore, la sauna della natura e la sauna panoramica, il vitarium e l’aemotio SPA, poi ancora il bagno salino e i cristalli di neve. I trattamenti, da vivere anche nelle esclusive Private SPA e ispirati alla natura e alle tradizioni umbre, spaziano dai massaggi agli impacchi per una coccola di relax indimenticabile.

Borgobrufa SPA Resort è la meta ideale per concedersi del tempo di qualità e andare alla scoperta di un territorio unico. Sublime quiete, spazio e comfort sono concetti reali in questo luogo idilliaco e lontano dal turismo di massa, dove i visitatori sono coccolati con trattamenti rigeneranti, deliziati con proposte gourmet e ammaliati con panorami mozzafiato.