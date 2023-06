Una collezione portafortuna firmata Guerlain

Ogni anno, Guerlain ci invita ad uno spettacolare rendez-vous. L’incontro tra l’arte della profumeria e il fiore pregiato atteso con ansia dagli amanti delle fragranze di tutto il mondo: il mughetto. Quest’anno, in occasione del 170° anniversario della Bee Bottle, il prezioso Millesime 2023 è stato d’ispirazione per una straordinaria decorazione in ceramica e ricamo, realizzata da due professionisti dell’artigianato artistico: Karen Swami e Les Ateliers Vermont.

UNA COLLEZIONE

Per il Millesime 2023, Guerlain ha dato carta bianca all’artista della ceramica Karen Swami. Ispirandosi alla corolla del mughetto, così simile alla porcellana che lavora, ha immaginato una campana di ceramica straordinariamente realistica che abbraccia il collo e le spalle della Bee Bottle, trasformandola in un fiore.

Per riprodurre la morbidezza delle foglie, Guerlain si è rivolta ad Ateliers Vermont, una Maison di ricamo di Alta Moda, che ha creato un meraviglioso fiocco di tulle, incredibilmente parigino, ricamato con rametti di mughetto e legato al collo del leggendario Flacone.

Ogni anno, il 1°Maggio, quando i rametti di mughetto vengono distribuiti come portafortuna, si diffonde il suo profumo primaverile. Eppure, per quanto semplice possa sembrare, la sua fragranza non può essere catturata: fiore “muto” come il lillà, la peonia o la violetta, il mughetto non rilascia la sua essenza. È al virtuosismo del Perfumer che si deve la reinvenzione del suo meraviglioso, ma così affascinante profumo in tutte le sue sfaccettature.

L’eau de toilette fresca e delicata, che sboccia ogni anno dal 2016, sia apre con una leggera ventata di primavera: profumo di foglie, linfa e muschio, che sono le note preferite del Guerlain Master Perfumer, formatosi come erborista.

Nel cuore di questa scenografia primaverile, sbocciano rigogliose materie prime floreali che danno vita a fiori viventi. Assoluta di gelsomino sambac, essenza e assoluta di rosa sono preziosi ingredienti che provengono da raccolti appositamente selezionati dal Perfumer per la delicatezza e la purezza dei loro estratti. Un vero capolavoro olfattivo, per celebrare la primavera nel suo periodo più rigoglioso.

Questo raffinato Muguet Millesime 2023 è presentato in un cofanetto che riprende l’iconico motivo Api della Maison, inciso su carta bianca. Ogni flacone da 125 ml è accompagnato da uno spray da viaggio da 20 ml in una guaina di pelle bianca, da portare sempre con sé. Questa edizione è limitata a 5.000 preziosi pezzi numerati.