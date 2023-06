Vacheron Constantin e il Museo del Louvre

Vacheron Constantin si impegna costantemente a favore dell’arte e della cultura sin dalla sua fondazione. Avviata nel 2019, la speciale partnership con il Museo del Louvre consente di offrire ai clienti un’esperienza che va ben oltre la personalizzazione di un segnatempo. Seguendo l’esempio dell’orologio in edizione limitata a un solo esemplare Les Cabinotiers – Omaggio a Pierre Paul Rubens, La lutte pour l’étendard de la Bataille d’Anghiari, proveniente dall’asta Bid for the Louvre del 2020, Vacheron Constantin propone una nuova esperienza dal nome “Un capolavoro al polso”. L’iniziativa prevede la creazione di un’edizione limitata a un solo esemplare di un segnatempo Les Cabinotiers, il cui quadrante sarà decorato con la riproduzione su smalto di un’opera d’arte del Museo del Louvre scelta dall’acquirente.

Specifiche tecniche Les Cabinotiers:

Calibro 2460 SC sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin

Meccanico a carica automatica

26,2 mm (11 linee e 1/4) di diametro, 3,6 mm di spessore

Massa oscillante in oro rosa 22 carati con incisione della facciata est del Louvre

Circa 40 ore di riserva di carica

4 Hz (28.800 alternanze/ora)

182 componenti

27 rubini

Segnatempo certificato con il Punzone di Ginevra Indicazioni Ore, minuti e secondi al centro Cassa Oro rosa



Fondello con cerniera e incisione a linee

40 mm di diametro, 9,42 mm di spessore Quadrante Miniatura su smalto e smalto grisaille



Lancette in oro rosa Cinturino Pelle di alligatore Mississippiensis marrone Fibbia ad ardiglione in oro rosa Cofanetto Les Cabinotiers Edizione limitata a un solo esemplare Certificato di autenticità per la riproduzione del capolavoro emesso dal Louvre. Certificato di garanzia emesso da Vacheron Constantin.