Il design di Luxy incontra il mondo olfattivo di Campomarzio70

In occasione dello scorso Salone del Mobile 2023, è nata la collaborazione tra Luxy e CampoMarzio70, storico brand e profumeria di nicchia; il connubio tra design e raffinate note olfattive ha permesso infatti ai visitatori dello stand Luxy a Rho Fiera di vivere un’esperienza a 360 gradi.

Due le profumazioni di CampoMarzio70 che hanno accompagnato le sedute di Luxy: la fragranza numero 70, un profumo legnoso con note di vaniglia che ha addolcito l’area dedicata alla seduta tecnologica Silente: la prima smart chair, sviluppata in collaborazione con NTT Sonority Corporation e Tangity™, che permette di vivere tutte le sorgenti musicali e sonore senza usare cuffie o auricolari e senza che qualcuno accanto riesca a sentire il minimo rumore.

La fragranza numero 9 talcata ed avvolgente è stata selezionata per lo spazio espositivo dedicato a Clop, la nuova seduta “maleducata” e anticonformista che nasce dall’idea dello studio di architettura e design, Il Prisma. Dinamicità e personalizzazione sono le parole chiave che definiscono la seduta, grazie ai i suoi ‘braccioli non braccioli’, Clop permette di adottare posture differenti a seconda dell’occasione d’uso. Design e profumi, due settori apparentemente lontani, si fanno portavoce di una visione comune: mettere al centro le persone grazie alla continua ricerca e attenzione ai dettagli. La collaborazione tra le due realtà imprenditoriali è in continua evoluzione, verrà infatti presentata prossimamente una limited edition della seduta Clop in esclusiva per CampoMarzio70 e sarà esposta all’interno dei loro punti vendita.