DRESS ME, la nuova serie di sospensioni LED

DRESS ME è una serie di sospensioni LED, design by 23 Bassi Studio di Architettura, di forma cilindrica caratterizzata da un corpo lampada in alluminio tornito. Il fascio di luce è filtrato da un diffusore in polimetilmetacrilato sabbiato presentato in tre diverse lunghezze ed è ideale per l’illuminamento puntuale e d’ambiente.

L’elevata efficienza luminosa della sorgente LED, che supera i 600 lumen, rende DRESS ME adatta a ricreare scenografie inedite in qualsiasi tipologia di ambiente, dagli spazi residenziali fino al contract ed al retail. DRESS ME è stata inoltre declinata in più versioni, che compongono un’intera famiglia di prodotto, al fine di offrire una continuità progettuale e armonia tra le fonti luminose.

L’evoluzione comprende DRESS ME S, un corpo lampada sospeso caratterizzato da un fascio luce puntuale per illuminare una superficie o un oggetto; DRESS ME WALL e DRESS ME S WALL, due differenti corpi illuminanti da parete, entrambi con possibilità di doppia emissione luminosa; DRESS ME P e DRESS ME S P, due versioni di lampade per installazione a soffitto ad elevata efficienza luminosa e un sistema di fissaggio estremamente intuitivo.

DRESS ME viene prodotta nelle finiture Black, White, Extra Mirror, Gold, Bronze, Copper, Burnishing e Corten ed è personalizzabile in molteplici finiture. Uno dei punti di forza di Qu, infatti, è la capacità di offrire supporto a 360° a progettisti, architetti e designer garantendo vaste possibilità di customizzazione. Attraverso i corpi illuminanti su misura gli ambienti e i loro spazi ottengono una dimensione creativa ulteriore. La customizzazione della luce regala un valore aggiunto e rappresenta un vero e proprio mezzo per migliorare ed esaltare l’architettura.