The Beauty Beyond, la nuova linea di prodotti per la nostra bellezza

Dall’esperienza ultra decennale di The Beautyaholic’s Shop nella cosmesi green ad alta performance nasce The Beauty Beyond l’innovativa linea tutta italiana che invita a prendersi cura di sé. Potenti attivi botanici e formule clean innovative per trattare e prevenire i principali inestetismi cutanei, arricchite da texture morbide dalle profumazioni fresche e delicate, per curare il corpo e la mente.

Quattro prodotti super attivi, grazie a miscele 100% green che sfruttano gli effetti sinergici delle più recenti scoperte scientifiche.

BEYOND YOUR LIMITS 150ml

Tonifica e riempie la delicata area del seno e del décolleté, prevenendo il rilassamento cutaneo e migliorando la compattezza del tessuto. Echinacea, Acmella, Agnocasto, Soia selvatica e Trifoglio rosso lavorano in sinergia per stimolare il collagene, migliorare le proprietà cicatrizzanti naturali della pelle, recuperare tono ed elasticità. La Kigelia africana, le proteine del Grano, la Quillaja saponaria e il Pullulan idratano a fondo e creano un delicato effetto tensore a sostegno dei seni. Un pool di peptidi lavora per ridensificare i tessuti e minimizzare l’aspetto delle smagliature, mentre l’innovativo Acido Ialuronico Cross-Linked mantiene l’idratazione a lungo, rimpolpando e prevenendo il rilassamento cutaneo.

BEYOND YOUR EYES 150ml

Combatte inestetismi e imperfezioni, mantenendo elasticità e tono. La pelle è visibilmente più soda, compatta e levigata. Carnitina, Caffeina, Piperina e Centella Asiatica per stimolare il microcircolo e il metabolismo dei substrati lipidici, estratti di Echinacea e Acmella per migliorare la produzione di collagene rivitalizzando tono ed elasticità, Rusco e Condro Crispo per proteggere i vasi sanguigni e il film idrolipidico. Estratto di Vite rossa e Niacinamide per una pelle sana, rivitalizzata e protetta.

BEYOND YOURSELF 150ml

Contrasta la perdita di tono e il rilassamento. Riempie, rigenera e rassoda, preservando elasticità e salute del tessuto cutaneo. Echinacea, Acmella e Peonia, riducono lo stress ossidativo e la degradazione del collagene, mentre un pool di derivati dall’olio di Oliva rende la pelle setosa e vellutata. Due diversi tipi di Acido Ialuronico, Acido Ximeninico e l’estratto di Vite Rossa lavorano in sinergia per idratare in profondità e stimolare la produzione di collagene, rimpolpando e rassodando i tessuti. Alfa-idrossiacidi della Mela per una leggera esfoliazione che facilita l’assorbimento degli ingredienti, mentre l’estratto di foglie di Cicoria, uno speciale retinoide non sensibilizzante, stimola il turn over cellulare e la produzione di collagene ed elastina.

BEYOND YOUR TOUCH 150ml

Stimola la circolazione sanguigna e linfatica, regalando una piacevole sensazione di leggerezza. Detossina e rigenera, mentre rassoda, tonica e combatte gonfiori e liquidi in eccesso. Un super blend di Carnitina, Caffeina, Tarassaco, Equiseto, Ortica e Centella Asiatica per stimolare il microcircolo e il drenaggio linfatico, estratti di Echinacea e Acmella per migliorare la produzione di collagene rivitalizzando tono ed elasticità, Rusco ed estratti di Vite rossa per proteggere e rinforzare i vasi sanguigni. Il fitocomplesso di Rosa Canina, Carota e la Niacinamide, assicura una pelle rivitalizzata, sana e idratata a fondo.